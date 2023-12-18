快訊

Dcard驚傳被搜索！拒絕提供會員資料 警直接拿搜索票上門

恭喜！張書偉、謝京穎結婚了 甜喊「一起走過四季、世紀」

國軍本月第二度偵獲中共探空氣球 越海峽中線位於基隆西北方高空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清潔公司當掩護…雄警破地下簽賭站 半年經手賭資32億

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃男等人利用清潔公司當掩護，地下室則架電腦主機經手賭客下注，最後被檢警搗破。記者張議晨／翻攝
黃男等人利用清潔公司當掩護，地下室則架電腦主機經手賭客下注，最後被檢警搗破。記者張議晨／翻攝
台中35歲黃姓男子利用清潔公司當掩護，私下從事網路簽賭，開放賭客下注，高雄鹽埕警分局獲報後，日前前往黃男公司搜索，查獲電腦主機等物，帶回黃等5人，根據電腦投注紀錄，黃投注站經營半年，經手賭資就高達32億，全案警詢後，依賭博等罪移送台中地檢署偵辦。

檢警調查，黃男在台中市北屯區經營清潔公司，今年中，在公司地下室架設機房，開放賭客下注球版、今彩593、百家樂等賭博娛樂，黃等人再從賭客投注金中抽佣獲利。

鹽埕警分局日前接獲情資，與前鎮、新興分局等單位組成專案小組，日前飛象過河，跨區前往台中偵辦，當場持拘票、搜索票前往黃男經營的清潔公司，起獲電腦主機4部、現金新台幣16萬7千元、監視器主機、手機10支及大麻7.43公克。

警方表示，黃為台中市區的網路簽賭代理商，投注站開張約半年，但根據查扣電腦紀錄，機房半年經手下注金流已達32億元，規模不小，全案警詢後，將黃男等5人移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後，認五人無羈押必要，均諭知交保。

黃男等人利用清潔公司當掩護，地下室則架電腦主機經手賭客下注，最後被檢警搗破。記者張議晨／翻攝
黃男等人利用清潔公司當掩護，地下室則架電腦主機經手賭客下注，最後被檢警搗破。記者張議晨／翻攝

賭博 簽賭

延伸閱讀

影／單月洗錢破10億！台中藏3處自動化機房 15人落網

高雄民宅藏賭窟專車接送賭客 特勤警連破2道門逮30人

影／採會員制 永和警一晚連破兩處賭場逮29人

臉書公然貼總統大選賭盤賠率 南警1個多月追出金流655萬逮6嫌

相關新聞

與美國國土安全部聯手 新北檢偵破廣告商系統商涉詐案

在廣告公司任職的廖姓男子與系統商洪男、吳男，涉嫌協助詐騙集團向美國Godaddy平台購買網域製作假投資、假徵才廣告及網站...

Dcard驚傳被搜索！拒絕提供會員資料 警直接拿票上門

國內知名社群網站Dcard公司驚傳被搜索，據了解，刑事局受理1件妨害名譽案，向Dcard調閱發文的會員資料被拒，上月3日...

影／單月洗錢破10億！台中藏3處自動化機房 15人落網

台中市施姓男子涉在去年間在北屯等3地成立洗錢機房，替越南博弈網站洗錢，施為方便管理，購置HUB集合器，分接人頭戶手機，利...

影／林口夫妻網路簽賭欠300萬 妻被4人當街擄走、夫逃脫

新北市林口區今天凌晨有1對夫妻當街被人追逐、噴辣椒水，最後男子自顧自逃脫、妻子遭強行押上車擄走，警方獲報趕抵，原來是網路...

清潔公司當掩護…雄警破地下簽賭站 半年經手賭資32億

台中35歲黃姓男子利用清潔公司當掩護，私下從事網路簽賭，開放賭客下注，高雄鹽埕警分局獲報後，日前前往黃男公司搜索，查獲電...

高雄賓士拒檢擦撞警車逃逸 警掏槍喝令趴下搜出毒品

陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸約1公里，警方攔停時，陳一度擦撞警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。