清潔公司當掩護…雄警破地下簽賭站 半年經手賭資32億

黃男等人利用清潔公司當掩護，地下室則架電腦主機經手賭客下注，最後被檢警搗破。記者張議晨／翻攝 台中35歲黃姓男子利用清潔公司當掩護，私下從事網路簽賭，開放賭客下注，高雄鹽埕警分局獲報後，日前前往黃男公司搜索，查獲電腦主機等物，帶回黃等5人，根據電腦投注紀錄，黃投注站經營半年，經手賭資就高達32億，全案警詢後，依賭博等罪移送台中地檢署偵辦。

檢警調查，黃男在台中市北屯區經營清潔公司，今年中，在公司地下室架設機房，開放賭客下注球版、今彩593、百家樂等賭博娛樂，黃等人再從賭客投注金中抽佣獲利。

鹽埕警分局日前接獲情資，與前鎮、新興分局等單位組成專案小組，日前飛象過河，跨區前往台中偵辦，當場持拘票、搜索票前往黃男經營的清潔公司，起獲電腦主機4部、現金新台幣16萬7千元、監視器主機、手機10支及大麻7.43公克。