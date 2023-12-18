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高雄賓士拒檢擦撞警車逃逸 警掏槍喝令趴下搜出毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸約1公里，警方攔停時，陳一度擦撞警用機車，警方掏槍喝令陳趴下，在他隨身背包中起獲4包重約百公克的安非他命，查出陳是詐欺通緝犯，當場將他上銬逮捕。

鳳山分局過埤派出所所員警16日深夜11時許巡邏經過鳳山區頂新五街時，發現一輛白色賓士轎車怠速違停，隨即趨前盤查。

當時駕駛陳姓男子（40歲）只拿出行照，聲稱沒帶證件，警方示意陳「用任何一個證件都行，駕照啦，任何一方的證件還可以．．健保卡，你身分證咧」，陳聲稱忘了帶，警方要陳用唸的，沒料，陳卻突然加速油門揚長而去。

警方在後尾追陳的賓士車約1公里，在小港區明義街欲攔停陳的賓士車，陳竟倒車撞倒警用機車，造成機車受損，警員見情況已有危害，隨即掏槍對陳大喊「我要開槍了，下來，我絕對會開槍」，陳下車被要求雙手舉高，趴下。

陳被警方掏槍舉動嚇到，趕緊說「我要蹲下，蹲下可以吧！」警方對陳附帶搜索，結果在隨身背包中搜出4包重約132.72公克的安非他命，另查出陳是橋頭地檢署10月發布的詐欺通緝犯。

警詢後，將陳依法解送歸案，另依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。

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陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸被警方攔下，陳一度撞倒警用機車，警掏槍喝令趴下，在其身上搜出4包百公克安毒。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝

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