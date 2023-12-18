大同大學育成中心實驗室成製毒工廠爆炸案 北檢起訴7人

生技公司章姓負責人向大同大學租實驗室製造K他命，因操作不慎致實驗室爆炸起火而曝光。記者李奕昕／翻攝 2019年間，品庠醫藥生技公司章姓負責人租下大同大學創新育成中心產學實驗室，作為製毒工廠，去年3月14日因操作離心機不慎，致實驗室爆炸起火而曝光。台北地檢署今偵結，依違反毒品危害防制條例，起訴章、楊、柯、易、石及2名張姓男子等7人，楊姓金主及宋姓製毒工廠現場負責人則另行通緝中。

全案源於，2019年間，章等4人為了製毒牟利，主持並指揮柯、易、石及2名張男等人，組織製造毒品組織，由楊姓金主提供資金，章提供研發技術、購買原料及設備。

檢警查出，楊指示章從2019年4月1日起，租下大同大學創新育成中心產學實驗室，作為製造毒品工廠，製造愷他命；2022年3月間，章陸續購買相關製毒工具，向大陸地區不詳廠商購買製造愷他命原料，藏放於倉儲。楊約定每個月支付各100萬元酬勞給章與楊。

檢警追查，章在本案實驗室研發第三級毒品愷他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺的製造方式，並指揮石、柯及2名張姓男子製毒，共製造20至30公斤的愷他命成品，楊及章獲取600萬元報酬。

起訴書指出，去年3月14日下午3點6分許，宋、石、柯及兩名張男等人操作離心機，機器運轉產生火花，引燃化學品致劇烈燃燒爆炸，導致實驗室毀損，警方勘查採驗出第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰－氯苯基環戊基酮等成分，案件因而曝光。

檢警偵辦，去年11月至今年3月間，章繼續向台灣不詳廠商購買製造愷他命工具，將原料存放在品庠公司內。警方5月15日持搜索票赴品庠公司執行搜索，扣得製毒工具及原料等物。