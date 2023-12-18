快訊

Dcard驚傳被搜索！拒絕提供會員資料 警直接拿搜索票上門

恭喜！張書偉、謝京穎結婚了 甜喊「一起走過四季、世紀」

國軍本月第二度偵獲中共探空氣球 越海峽中線位於基隆西北方高空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大同大學育成中心實驗室成製毒工廠爆炸案 北檢起訴7人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

生技公司章姓負責人向大同大學租實驗室製造K他命，因操作不慎致實驗室爆炸起火而曝光。記者李奕昕／翻攝
生技公司章姓負責人向大同大學租實驗室製造K他命，因操作不慎致實驗室爆炸起火而曝光。記者李奕昕／翻攝
2019年間，品庠醫藥生技公司章姓負責人租下大同大學創新育成中心產學實驗室，作為製毒工廠，去年3月14日因操作離心機不慎，致實驗室爆炸起火而曝光。台北地檢署今偵結，依違反毒品危害防制條例，起訴章、楊、柯、易、石及2名張姓男子等7人，楊姓金主及宋姓製毒工廠現場負責人則另行通緝中。

全案源於，2019年間，章等4人為了製毒牟利，主持並指揮柯、易、石及2名張男等人，組織製造毒品組織，由楊姓金主提供資金，章提供研發技術、購買原料及設備。

檢警查出，楊指示章從2019年4月1日起，租下大同大學創新育成中心產學實驗室，作為製造毒品工廠，製造愷他命；2022年3月間，章陸續購買相關製毒工具，向大陸地區不詳廠商購買製造愷他命原料，藏放於倉儲。楊約定每個月支付各100萬元酬勞給章與楊。

檢警追查，章在本案實驗室研發第三級毒品愷他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺的製造方式，並指揮石、柯及2名張姓男子製毒，共製造20至30公斤的愷他命成品，楊及章獲取600萬元報酬。

起訴書指出，去年3月14日下午3點6分許，宋、石、柯及兩名張男等人操作離心機，機器運轉產生火花，引燃化學品致劇烈燃燒爆炸，導致實驗室毀損，警方勘查採驗出第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰－氯苯基環戊基酮等成分，案件因而曝光。

檢警偵辦，去年11月至今年3月間，章繼續向台灣不詳廠商購買製造愷他命工具，將原料存放在品庠公司內。警方5月15日持搜索票赴品庠公司執行搜索，扣得製毒工具及原料等物。

起訴書指出，被告7人坦承製毒罪嫌，檢方建請法院減輕其刑；有關章、楊自承獲取600萬元報酬，依法宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依法追徵其價額。

生技公司章姓負責人向大同大學租實驗室製造K他命，易姓製毒師製K，因操作不慎致實驗室爆炸起火而曝光。本報資料照片
生技公司章姓負責人向大同大學租實驗室製造K他命，易姓製毒師製K，因操作不慎致實驗室爆炸起火而曝光。本報資料照片

毒品 爆炸 大同大學

延伸閱讀

新北候補檢察官成首位遭解職司法官 新北檢：尊重檢審會決議

曾批律師白目…新北檢候補檢察官二度不合格 成首位遭解職司法官

法務部法律事務司副司長 公務人員傑出貢獻獎得主出任

公務員最高殊榮 北檢主任檢察官高一書獲傑出貢獻獎

相關新聞

與美國國土安全部聯手 新北檢偵破廣告商系統商涉詐案

在廣告公司任職的廖姓男子與系統商洪男、吳男，涉嫌協助詐騙集團向美國Godaddy平台購買網域製作假投資、假徵才廣告及網站...

Dcard驚傳被搜索！拒絕提供會員資料 警直接拿票上門

國內知名社群網站Dcard公司驚傳被搜索，據了解，刑事局受理1件妨害名譽案，向Dcard調閱發文的會員資料被拒，上月3日...

影／單月洗錢破10億！台中藏3處自動化機房 15人落網

台中市施姓男子涉在去年間在北屯等3地成立洗錢機房，替越南博弈網站洗錢，施為方便管理，購置HUB集合器，分接人頭戶手機，利...

影／林口夫妻網路簽賭欠300萬 妻被4人當街擄走、夫逃脫

新北市林口區今天凌晨有1對夫妻當街被人追逐、噴辣椒水，最後男子自顧自逃脫、妻子遭強行押上車擄走，警方獲報趕抵，原來是網路...

清潔公司當掩護…雄警破地下簽賭站 半年經手賭資32億

台中35歲黃姓男子利用清潔公司當掩護，私下從事網路簽賭，開放賭客下注，高雄鹽埕警分局獲報後，日前前往黃男公司搜索，查獲電...

高雄賓士拒檢擦撞警車逃逸 警掏槍喝令趴下搜出毒品

陳姓男子16日深夜駕賓士車在高雄市鳳山區怠速違停，巡邏員警盤查，陳稱未帶證件，趁隙逃逸約1公里，警方攔停時，陳一度擦撞警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。