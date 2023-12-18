快訊

特級初榨橄欖油是假的？如何避免買到不好的橄欖油 食藥署給3建議

韓仁川飯店停車塔失火！民眾跳隔壁大樓逃生 至少54人輕重傷有8名外籍人士

《小曉》與真實過動兒有出入？專家憂模糊ADHD真正樣貌

影／單月洗錢破10億！台中藏3處自動化機房 15人落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓男子涉在去年間在北屯等3地成立洗錢機房，替越南博弈網站洗錢，施為方便管理，購置HUB集合器，分接人頭戶手機，利用電腦的「自動化轉帳腳本」，讓伺服器機房處於24小時，不間斷的運作狀態，全部「無人化操作」，刑事局中打8月收網，帶回施等涉案15人，查扣涉案主機，發現施等人，單月洗錢超過7651億元的越南盾（合台幣10億元），檢方聲押施等二人，法院裁定以15萬元至20萬元交保。

刑事局中打六隊在今年7月間獲報，施姓男子（48歲）涉從去年間開始，在台中市多處成立洗錢機房，替越南的博弈網站經手賭金，從事賭博、洗錢等不法犯行。

刑事局中打六隊報請台中地檢署檢察官李濂指揮，與台中市第六警分局、南投縣刑大等單位合組專案小組偵辦，全案在今年8月22日，在台中市北屯、太平等3地搜索，其中施等人藏身在北屯區一棟透天厝內，遠端控制位於另外兩地的「無人化自動腳本機房」，扣查電腦主機、手機、HUB集合器等贓證物。

經查，專案小組先出動特警攻堅施等人藏身的北屯區透天厝，但因現場特警攻堅破窗時，已讓施等人警覺，已即時刪除主機內的犯罪事證，但其餘兩地的無人化自動腳本機房，未即時滅證，也讓檢警順利扣得。

經查，施男等人在今年8月間替越南的博弈網站洗錢的金額，高達越南盾7651億8133萬餘元（合約台幣10億2534萬餘元），3處機房中有兩處機房，屬於「無人自動化管理」，利用HUB集合器，連接大量人頭戶手機後，以程式腳本、24小時不間斷運作，負責博弈網站出、入金任務。

全案警詢後依賭博、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押施男、邱女（25歲）等二人，不過法院裁定分別以20萬元、15萬元交保，其餘涉案人，檢方命以5萬元至10萬元交保或限制住居處分。

刑事局中打表示，明年總統、立委大選將至，將持續針對不法博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房加強打擊地下通匯及洗錢業者，嚴查跨境博弈、詐欺及洗錢等金融犯罪。

台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房，刑事局中打等單位循線帶回涉案15人，查扣涉案犯罪工具。記者陳宏睿／攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房，刑事局中打等單位循線帶回涉案15人，查扣涉案犯罪工具。記者陳宏睿／攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房，刑事局中打等單位出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房，利用HUB集合器連接大量手機後，以程式腳本運作人頭帳戶，全天候運作機房，刑事局中打等單位出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝

洗錢 台中市

延伸閱讀

T1聯盟／特攻防賭防詐 法務部調查局局長任開球嘉賓

網戀騙局… 跨國殺豬盤詐8000萬 3華裔起訴

「鐵霸」小弟經營虛擬貨幣門市...配合詐團洗錢2億 警逮10人

刑事局破史上最大安毒走私 愛爾麗集團發50萬破案獎金

相關新聞

影／單月洗錢破10億！台中藏3處自動化機房 15人落網

台中市施姓男子涉在去年間在北屯等3地成立洗錢機房，替越南博弈網站洗錢，施為方便管理，購置HUB集合器，分接人頭戶手機，利...

影／林口夫妻網路簽賭欠300萬 妻被4人當街擄走、夫逃脫

新北市林口區今天凌晨有1對夫妻當街被人追逐、噴辣椒水，最後男子自顧自逃脫、妻子遭強行押上車擄走，警方獲報趕抵，原來是網路...

持槍搶飲料店 毒男4小時落網

四十一歲江姓男子前天下午到飲料店買紅茶，見只有蔡姓女店員獨自顧店， 涉回家拿改造槍折返，趁沒其他客人掏槍行搶，威脅蔡女到...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

毒蟲缺錢買毒涉持槍強盜飲料店 南警火速逮人法辦

41歲江姓男子疑因缺錢買毒品，昨天下午2點多涉嫌持改造手槍到台南市北區公園路一家飲料店行搶1萬多元後，拿錢買了海洛因。案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。