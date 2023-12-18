影／單月洗錢破10億！台中藏3處自動化機房 15人落網

台中市施姓男子涉在去年間在北屯等3地成立洗錢機房，替越南博弈網站洗錢，施為方便管理，購置HUB集合器，分接人頭戶手機，利用電腦的「自動化轉帳腳本」，讓伺服器機房處於24小時，不間斷的運作狀態，全部「無人化操作」，刑事局中打8月收網，帶回施等涉案15人，查扣涉案主機，發現施等人，單月洗錢超過7651億元的越南盾（合台幣10億元），檢方聲押施等二人，法院裁定以15萬元至20萬元交保。

刑事局中打六隊在今年7月間獲報，施姓男子（48歲）涉從去年間開始，在台中市多處成立洗錢機房，替越南的博弈網站經手賭金，從事賭博、洗錢等不法犯行。

刑事局中打六隊報請台中地檢署檢察官李濂指揮，與台中市第六警分局、南投縣刑大等單位合組專案小組偵辦，全案在今年8月22日，在台中市北屯、太平等3地搜索，其中施等人藏身在北屯區一棟透天厝內，遠端控制位於另外兩地的「無人化自動腳本機房」，扣查電腦主機、手機、HUB集合器等贓證物。

經查，專案小組先出動特警攻堅施等人藏身的北屯區透天厝，但因現場特警攻堅破窗時，已讓施等人警覺，已即時刪除主機內的犯罪事證，但其餘兩地的無人化自動腳本機房，未即時滅證，也讓檢警順利扣得。

經查，施男等人在今年8月間替越南的博弈網站洗錢的金額，高達越南盾7651億8133萬餘元（合約台幣10億2534萬餘元），3處機房中有兩處機房，屬於「無人自動化管理」，利用HUB集合器，連接大量人頭戶手機後，以程式腳本、24小時不間斷運作，負責博弈網站出、入金任務。

全案警詢後依賭博、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押施男、邱女（25歲）等二人，不過法院裁定分別以20萬元、15萬元交保，其餘涉案人，檢方命以5萬元至10萬元交保或限制住居處分。