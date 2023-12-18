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持槍搶飲料店 毒男4小時落網

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導

江姓男子涉嫌持槍行搶飲料店（左前坐者），逃逸四小時後在街頭被警方壓制逮捕。記者黃宣翰／翻攝
江姓男子涉嫌持槍行搶飲料店（左前坐者），逃逸四小時後在街頭被警方壓制逮捕。記者黃宣翰／翻攝
四十一歲江姓男子前天下午到飲料店買紅茶，見只有蔡姓女店員獨自顧店， 涉回家拿改造槍折返，趁沒其他客人掏槍行搶，威脅蔡女到廚房不准出來，搜刮一萬多元逃逸。警方四小時後逮捕江，錢已全拿去買毒品，詢後依加重強盜、槍砲及毒品罪嫌送辦，檢方訊後聲押。

警方調查，江姓男子染有毒癮，前天下午二時左右，他到台南市北區公園路一家飲料店買紅茶，發現店裡只有蔡姓女店員獨自一人，計畫行搶，回住處取改造手槍再騎機車返回飲料店。

江守在店外，等二名客人取飲料離開，趁著店裡沒有其他人時，拿出手槍恐嚇「搶錢！」。

蔡女被嚇的不知所措，江再要求蔡女進到店後廚房不准出來，隨後搜刮櫃台上方現金盒，得手約一萬多元，整個過程近五分鐘；江離開前還威脅蔡姓女店員，要等他走遠了才能報案。

蔡女確認江離開後才敢報案，由於光天化日持槍行搶，警方組專案小組追查，調閱周遭監視器以機車追人，很快鎖定被列管毒品人口的江男涉有重嫌。

案發後約四小時，警方發現江男出現在台南市東區崇德路一帶，大批警方趕往，江當時想投靠友人被拒絕，在崇德與崇道路口遊蕩，被一湧而上警力壓制逮捕，身上起出一把改造手槍、子彈廿四顆與海洛因毒品。

江男承認持槍行搶，供稱是因沒有錢買毒品，一萬多元都已拿去買海洛因；警方認為他槍枝與毒品來源仍交代不清，繼續擴大追查。

毒品 廚房

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