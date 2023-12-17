名人罹癌回饋社會？假投資詐騙廣告半年移除逾4萬5千則

詐騙集團假冒財經專家等公眾人物上網刊登投資廣告，收錢不出金，近期常稱名人罹癌要「回饋社會」，刑事局提醒勿輕信，半年來已移除逾4萬5千則假投資廣告，民眾發現可疑廣告可向警方檢舉。

台北市從事服務業40歲許姓男子今年2月瀏覽臉書，發現假冒台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬的投資廣告，加LINE聯繫，對方自稱營業員，介紹股票投資，許陸續匯款共2百萬元，直到9月欲取回獲利被斷絕聯繫。

詐團擷取公眾人物影片，假造口白或字幕誤導為投資招募，透過境外廣告商上網投放，吸引民眾觀看加LINE，謝金河、張淑芬、邱沁宜、陳凝觀、顧奎國等名人都被假冒，近期詐團常稱名人罹癌要「回饋社會」。

政府修正證券投資信託及顧問法，今年6月28日上路，刑事局已通報網路平台移除假投資廣告逾4萬5千則。刑事局統計今年至10月，查獲詐團1601件，比去年同期增加149件；查獲犯嫌1萬4445人，增加1554人；查扣不法利得40.52億元，為去年同期13.37億元的3倍。