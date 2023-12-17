快訊

酒醉女辱罵踹傷女警…傳警職權索取和解金？北投分局：合意和解沒逼迫

漏網鏡頭！綠營的他和侯友宜同台「比OK」超尷尬 柯文哲15分鐘內猛吃離場

象鼻岩崩落...野柳女王頭最新頸圍揭曉 一圖看50年變化「雙下巴沒了」

名人罹癌回饋社會？假投資詐騙廣告半年移除逾4萬5千則

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒財經專家等公眾人物上網刊登投資廣告，收錢不出金，近期常稱名人罹癌要「回饋社會」，刑事局提醒勿輕信，半年來已移除逾4萬5千則假投資廣告，民眾發現可疑廣告可向警方檢舉。

台北市從事服務業40歲許姓男子今年2月瀏覽臉書，發現假冒台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬的投資廣告，加LINE聯繫，對方自稱營業員，介紹股票投資，許陸續匯款共2百萬元，直到9月欲取回獲利被斷絕聯繫。

詐團擷取公眾人物影片，假造口白或字幕誤導為投資招募，透過境外廣告商上網投放，吸引民眾觀看加LINE，謝金河、張淑芬、邱沁宜、陳凝觀、顧奎國等名人都被假冒，近期詐團常稱名人罹癌要「回饋社會」。

政府修正證券投資信託及顧問法，今年6月28日上路，刑事局已通報網路平台移除假投資廣告逾4萬5千則。刑事局統計今年至10月，查獲詐團1601件，比去年同期增加149件；查獲犯嫌1萬4445人，增加1554人；查扣不法利得40.52億元，為去年同期13.37億元的3倍。

刑事局說，投資應透過合法管道，勿輕信網路廣告，引導加LINE投資群組就是詐騙，可透過公眾人物官方網站、YouTube頻道或臉書粉絲專頁多方查證；發現假投資廣告，可前往165全民防騙網「檢舉詐騙廣告」專區檢舉，警方審核後會移請網路平台下架，並由情資研析專責小組追查廣告商。

詐騙集團假冒財經專家等公眾人物上網刊登投資廣告，收錢不出金，近期常稱名人罹癌要「回饋社會」。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒財經專家等公眾人物上網刊登投資廣告，收錢不出金，近期常稱名人罹癌要「回饋社會」。圖／刑事局提供

廣告 詐騙集團 網路

延伸閱讀

不只秒填息超強！台積電志工狂增至1.4萬人 張淑芬領軍前進第一線做公益

台積電慈善基金會公益記者會 張淑芬說明服務成果

苗栗音樂佳餚節昨晚熱鬧登場 今晚「魅栗之夜」接棒

藍綠苗栗今天陸戰 鍾東錦有信心國民黨造勢逾萬人

相關新聞

名人罹癌回饋社會？假投資詐騙廣告半年移除逾4萬5千則

詐騙集團假冒財經專家等公眾人物上網刊登投資廣告，收錢不出金，近期常稱名人罹癌要「回饋社會」，刑事局提醒勿輕信，半年來已移...

毒蟲缺錢買毒涉持槍強盜飲料店 南警火速逮人法辦

41歲江姓男子疑因缺錢買毒品，昨天下午2點多涉嫌持改造手槍到台南市北區公園路一家飲料店行搶1萬多元後，拿錢買了海洛因。案...

棋牌博弈暗藏賭場／有罪才能廢商登 改店名又復活

棋牌社、麻將館等休閒活動場館被查獲涉賭，地方政府須待法院判決有罪確定才能廢止商業登記，但起訴及定罪率偏低，即便有罪確定，...

棋牌博弈暗藏賭場／賭資宣稱獎池 難查緝定罪

棋牌社、麻將館、博弈協會等場所暗藏賭場，兌換現金隱密，主張收取場地、會員等費用而非賭場抽頭金，甚至宣稱是「獎池」，提供比...

棋牌博弈暗藏賭場／68家棋牌、麻將館 掛牌掩護賭場

棋牌社、麻將館以休閒活動場館業向政府申請商業登記，麻將推廣、撲克競技等協會申請社會團體立案，還有博弈性主題餐廳申請餐飲業...

假維修運菸、香菇入港藏豐國造船廠 橋檢破2億5千萬最大走私案

海巡署偵防分署偵防查緝隊今年11月掌握情資，提報橋頭地檢署後，日前拂曉出擊，由檢察官梁詠鈞及李侃穎指揮下，從港區水域直搗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。