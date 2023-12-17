討債打錯人！他無故被痛毆報案 新北警獲報逮4人送辦

新北市有鄭姓男子開車等候謝姓女性友人時，由於謝女的男友與人有債務紛，對方討債誤認鄭男為謝女男友，竟遭人無故痛毆一頓，鄭男次日報案，警方日前循線逮4人送辦。

樹林警方以訊息說明，鄭男日前深夜駕車停在樹林區太順街某處，當他在等候謝女之際，突遭3男1女限制其行動自由，並施以暴行毆打後駕車離去，鄭男無故遭毆打，第2天就向警方報案。

警方表示，獲報後組成專案小組展開偵辦，經擴大調閱影像追查涉案人、車，在掌握相關人員行蹤後，於12月14日兵分多路，分別在台北市中正區、士林區、信義區及三重區逮捕36歲黃姓男子等4人，還在他們的住處查扣安非他命、空氣槍、火藥槍等證物。

經偵訊，初步了解黃男等人和謝女男友有債務糾紛，當天去討債時，誤認鄭男是謝女男友，才會打錯人。警方依傷害、毒品、妨害自由及槍砲等罪嫌將4人移送檢方偵辦。

樹林分局也表示，12月6日至15日執行「全國同步肅槍、掃黑、打詐及緝賭行動專案」中，針對活躍幫派組織、非法槍械、詐欺犯罪、地下賭盤與境外資金介選加強掃蕩，強力打擊犯罪，展現政府維護治安決心。

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