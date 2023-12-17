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毒蟲缺錢買毒涉持槍強盜飲料店 南警火速逮人法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

41歲江姓男子疑因缺錢買毒品，昨天下午2點多涉嫌持改造手槍到台南市北區公園路一家飲料店行搶1萬多元後，拿錢買了海洛因。案發後，警方調閱監視錄影畫面，昨晚6點30分在東區崇德路一帶將江逮捕到案，警詢後今天依加重強盜、槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方調查，昨天下午2點多，江姓男子北區公園路一家飲料買完紅茶，發現只有蔡姓女店員獨自顧店，回家後取槍再返回現場，江趁著沒有其他客人時，拿出手槍恐嚇搶錢，蔡女當下不知所措，江要求蔡女躲到店後的廚房不准出來，江男繞進櫃台，搜刮店內的現金1萬多元，強盜過程不到5分鐘。江離開前還跟女店員說，要等他走遠了才能報案。

蔡女直到確認江離開後才敢報案，警方獲報後，台南市警五分局長陳宇桓立刻指揮警力，由偵查隊與派出所共組專案小組，分頭擴大調閱周遭監視器，並鎖定列管毒品人口江男（41歲）的身分。

經監視器比對，警方發現江男出現在東區崇德路一帶，即派專案小組趕往追查，最後在台南市東區崇德與崇道路口發現江男行蹤跡，一湧而上將他壓制逮捕，在江男身上起出1把改造手槍、子彈24顆與毒品等證物。

據了解，江表示他沒有錢買毒品才行強飲料店，至於槍枝是在整理舊房子時清出來的。警方認為他對於槍枝來源交代不清，將積極追查毒品與槍枝來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

江姓男子涉嫌持改造手槍及子彈行搶飲料店，警方查扣法辦。記者黃宣翰／翻攝
江姓男子涉嫌持改造手槍及子彈行搶飲料店，警方查扣法辦。記者黃宣翰／翻攝
江姓男子涉嫌持槍行搶飲料店（左前坐者），被台南市警方在東區崇德路上逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
江姓男子涉嫌持槍行搶飲料店（左前坐者），被台南市警方在東區崇德路上逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南

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