棋牌博弈暗藏賭場／有罪才能廢商登 改店名又復活

新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝

棋牌社、麻將館等休閒活動場館被查獲涉賭，地方政府須待法院判決有罪確定才能廢止商業登記，但起訴及定罪率偏低，即便有罪確定，業者早已變更店名及負責人登記另起爐灶。官警認為，政府應嚴格把關商登申請，不該浮濫「發牌」。

北市一名派出所長說，繁重轄區的八大場所，整晚臨檢都跑不完，遑論臨檢棋牌社、麻將館，通常收到檢舉才會比較關注，除蒐證後衝現場逮捕現行犯，只能以臨檢等行政干預為主，但是這非長久之計，政府及社會應討論可行的管理辦法。

雙北市棋牌社王姓業者說，棋牌社、麻將館越開越多，可見有愛好族群，日本、香港、澳門都有麻將館，私下賭博狀況類似台灣，政府一味壓制不可行，應找出社會、業者、賭客都能接受的管理規範。

新北經發局商業發展科長陳漫瑄說，核發商登時無法得知業者提供賭博，警方查獲後，要確認是商家營業行為或賭客個人行為，不能因店內有賭博就認定違反經營項目，須經法院判決確定才廢止商登。

為免業者被查獲仍持續營業，地方政府祭出裁罰及斷水斷電。台北市警察局說，前年起將相關處所列入正俗專案，查獲後函文都市發展局，首次裁罰使用人廿萬元，第二次裁罰卅萬元並斷水斷電。

新北市府今年四月起將相關商登跨局處審查，若發現疑為棋牌社或麻將館，將會同警察、消防、工務局現場勘查，若負責人曾被查獲賭博，三年內不允許以類似項目登記；新北社會局說，若有協會涉法，依人民團體法，情節重大得處分解散。

高雄市警局說，經發局對新設休閒活動場館與警方會審，若有治安顧慮，警方建議不核發商登，另加強夜間聯合稽查。台南市警局說，落實查訪及透過檢舉情資查緝，查獲涉賭會函發市府查處，建請列入聯合稽查。