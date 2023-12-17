棋牌博弈暗藏賭場／賭資宣稱獎池 難查緝定罪

採會員制，租賃業掛羊頭賣狗肉，暗藏職業麻將賭場，新北市永和警方一晚連破兩處賭場，共逮29人，賭客年紀累計破千歲。記者王長鼎／翻攝 棋牌社、麻將館、博弈協會等場所暗藏賭場，兌換現金隱密，主張收取場地、會員等費用而非賭場抽頭金，甚至宣稱是「獎池」，提供比賽獎金而非賭資，警方不易蒐證查辦，實務上不少法官認為，德州撲克協會牌局具競技性而不構成賭博罪，業者常獲檢方不起訴，或是法院判決無罪。

官警說，賭客拿現金向櫃台兌換籌碼，業者常以點數在電腦記帳，並提供賭客點數卡換籌碼下場，賭局結束後與賭客在隱密房間、廁所或店外換現金，甚至開車載賭客到附近兌換或轉帳，警方蒐證不易。

業者被查獲常主張收取入會費、入場費、茶水費，屬場地正常開銷，不是抽頭金，即便賭博也是個人行為，店家未涉入，還有業者採「獎池」模式，宣稱收報名費辦聯誼賽，從報名費支出獎金，並非賭博。

另外，不少法官認為德州撲克協會牌局有競技性，輸贏不完全靠運氣，不符「偶然決定勝負」的賭博罪構成要件，例如高等法院去年十一月判新北市一家德撲協會無罪確定，認定勝敗非單靠荷官發牌的偶然運氣，還要玩家注意力、遊戲技巧與判斷力。

這類場所多採會員制，警方對是否為公共或公眾得出入場所有疑慮，多數均以社維法函送賭客，且場主都會幫賭客繳罰鍰，「教育」賭客不要「咬」店家，讓偵辦更困難。