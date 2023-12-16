最高檢推正氣微電影第3部 傳遞反賄選精神

最高檢察署今天表示，為深化民眾反賄選意識，集結多名檢察官拍攝「正氣系列」微電影，日前發布第3部「檢察官-奉法者強則國強」微電影，傳達檢察官維護選舉公正的精神。

最高檢察署發布新聞稿指出，先前發布的正氣系列微電影第1部是「檢察官-即時正義」，第2部是「檢察官-法網恢恢」，第3部即是「檢察官-奉法者強則國強」，影片內容彰顯檢察官維護公平正義、尋求真相的職責使命。

最高檢表示，因應明年選舉將近，「檢察官-奉法者強則國強」微電影，也以阻絕境外勢力、嚴查選舉賭盤、拒絕假訊息為主題，結合近年全台各地檢署所破獲的重大妨害選舉案件之偵查作為，展現檢察機關追訴不法的決心與行動。

新聞稿最後提到，本次選舉查察工作著重境外勢力介選、選舉賭盤和假訊息，歡迎民眾檢舉，對於妨害選舉的不法情事，檢察機關將速查嚴辦，並積極溯源、防止擴散。