明仁會幫眾出境避風頭 雄警掃黑零容忍

明仁會高雄分會蔡姓男子涉及多起恐嚇、毀損等暴力案，事後潛逃出境躲藏。高市刑大偵八隊獲報循線在高雄市新興區查緝到案，依恐嚇、毀損罪嫌法辦，訊後聲押禁見獲准。

綽號「金毛」的30歲的蔡嫌是竹聯幫明仁會高雄分會長，涉多起暴力事件。包括8月間與人口角，隔天藍寶堅尼跑車在七賢二路一家舞廳外遭來自屏東角頭開槍；蔡嫌事後除暴力毀損對方車輛，更在IG發文恐嚇開槍。

此外，蔡嫌還涉及多起地方幫派滋擾鬥毆案。高雄市警局刑警大隊偵八隊掌握「金毛之亂」蔡男犯罪情資及相關事證後提報治平對象，報請高雄地檢署偵辦。

蔡嫌作案後飛往韓國、中國躲避警方查緝，直到日前風聲稍歇悄悄返國。檢警13日持拘票在高市新興區將他逮捕，訊後依恐嚇、毀損等罪嫌送辦，經雄檢向法院聲押禁見獲准。

高雄市刑大大隊長鄢志豪說，黑道涉及暴力犯罪，務必追查源頭並斬斷後患，並調查分析滋事者行為動機及幕後教唆指揮者，透過各種偵查手段查察黑幫據點或行業，從源頭阻斷金流，瓦解犯罪組織。

同時針對暴力滋事份子全面建檔列管，清查有無幫派背景，積極以組織犯罪查辦，並持續強力執行掃黑、肅槍、緝毒及打詐等重要治安工作，以維護民眾生命、財產安全。