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影／毒蟲擁槍自重 跑指南宮求神仙保佑也難逃法網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

毒蟲施姓男子涉嫌擁槍自重，日前才跑到台北文山區指南宮拜拜求神仙保佑，仍難逃法網，今早一出門就遭警方逮捕起出槍毒，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

47歲施姓男子有施用毒品習性，因擔心遇到毒品交易糾紛，加上個性火爆涉嫌擁槍自重，上周還特定跑到台北文山區指南宮拜拜，祈求神明保佑平安，孰料廟公跟他說，這禮拜會運勢不佳，要他出入多多小心，就在今天一早施男拎著一盒水果準備去拜廟還願謝神時，才出門就遇到大批員警在其住處巷口埋伏，一見施男現身立即一擁而上，當場壓制逮人。

板橋警方日前接獲線報，稱施男涉嫌擁槍自重，經過連日的布線蒐證，今天上午7時50分，在板橋區四維路269巷口，持拘票及搜索票埋伏，一見施男出門當場逮捕，並在其身上起出改造手槍1把、彈匣2個、子彈9顆、安非他命1包，警詢後今依違反槍砲、毒品等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局長黃南山表示，距離第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉只剩27天，警政署近日執行掃黑、打詐、肅槍、緝賭等四合一專案工作，板橋警分局計查獲詐欺集團4件16人、各類賭博含選舉賭盤6件10人、掃蕩黑幫個別犯罪3人、檢肅改造手槍1把、子彈9顆，他表示，為防止選舉造勢現場突發事件，為求還原現場，蒐證滴水不漏，投入時下YOUTUBE所愛用的環景360度攝影機，作為選前維安蒐證利器。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒蟲施姓男子涉嫌擁槍自重，日前才跑到台北文山區指南宮拜拜求神仙保佑，仍難逃法網，今早一出門就遭警方逮捕起出槍毒，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
毒蟲施姓男子涉嫌擁槍自重，日前才跑到台北文山區指南宮拜拜求神仙保佑，仍難逃法網，今早一出門就遭警方逮捕起出槍毒，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
毒蟲施姓男子涉嫌擁槍自重，日前才跑到台北文山區指南宮拜拜求神仙保佑，仍難逃法網，今早一出門就遭警方逮捕起出槍毒，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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毒蟲施姓男子涉嫌擁槍自重，日前才跑到台北文山區指南宮拜拜求神仙保佑，仍難逃法網，今早一出門就遭警方逮捕起出槍毒，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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毒品 拜拜

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