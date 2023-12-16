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台中拒國民法官審理又1例 毒駕被害人家屬：不想痛苦攤公眾審視

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子毒駕撞死騎機車的賴姓補習班女老師，也釀機車上陳姓男童腳骨折，檢方依毒駕致死起訴林，由台中地院採國民法官新制審理；因林認罪，全數和解賠償完畢，被害家屬也直言國民參審耗時「不想將痛苦攤在公眾領域審視」請求依通常程序審理，法院裁定本案不行國民參與審判。

檢警調查，林男（24歲）今年5月1日吸食K他命後開車經大里區益民路，當時賴女騎機車載10歲陳姓男學生要去上課遭迎面撞上，賴女頭部重創不治，男童左腳骨折，警方還在林車內起獲大量毒品，檢方偵結依駕駛動力交通工具服用毒品因而致人於死等罪嫌起訴林。

台中地院查，林男犯後認罪且分別於8月18日、9月15日，和陳姓男童及其父母、賴女的家屬達成和解並賠償完畢，認定全案並非具有重大爭議，是否有反映國民正當法律感情，彰顯國民主權理念，而必須行國民參與審判程序，有探討餘地。

中院也說，國民參審雖能透過國民法官共同參與審判，反應國民正當法律感情，但仍應優先考量被害人及其家人對訴訟程序、量刑意見，才能更實質貼近國民對司法了解與信賴。

賴女家屬的訴訟代理人也說，本案雙方和解，被害家屬同意不行國民審判程序，也認為國民參審耗時，會對他們影響情緒拉扯，復原時間較久，並和賴姓男童父母均具狀請求不行國民參審程序。

台中地檢檢察官表示，林男全部坦承犯行，已全數和解賠償完畢，被害家屬不願追究，請法院通盤審酌認定。

法院審酌，陳姓男童家長撤告，賴女家屬也表示審理程序冗長將造成心理莫大壓力，盼能儘速審理，不希望因本案進入國民法官程序「將痛苦攤開於國民法官或公眾領域審視」。

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案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照
林男毒駕撞死人後，警方在其車內的面紙盒中查獲15包K他命、44包毒咖啡包。圖／報系資料照
林男毒駕撞死人後，警方在其車內的面紙盒中查獲15包K他命、44包毒咖啡包。圖／報系資料照

國民法官 毒品

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