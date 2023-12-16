事出有因...高雄舞廳外小牛遭開槍 明仁會金毛涉恐嚇回國被捕

曾掀起高雄「黑金之亂」的新興幫派分子，其中竹聯幫明仁會高雄分會長綽號「金毛」的蔡姓男子，因他的藍寶堅尼轎車在舞廳外遭開槍，警方查出他在網路涉嫌恐嚇對方才遭開槍，事後他躲出國，近日回國時被捕，警方將他列掃黑對象拘捕到案。

據了解，「金毛」蔡姓男子（30歲）近10年前在高雄插旗經紀公司，原本勢單力薄，倚向苓雅寮某角頭，漸漸作大；2021年2月曾在高雄某舞廳外，刺傷網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」，又因桃色糾紛，與高雄「聖興會」分子綽號「黑仔」的潘姓男子發生糾葛，雙方因新仇舊恨，2021年3月間接引發仁武區4傷槍擊案，雙方事故連連，2人的「黑金之亂」令警方頭痛。

金毛在開槍案發生後，一度銷聲匿跡，北上投向竹聯幫明仁會，後來受竹聯幫大老「認證」，重返高、屏，以「明仁會高雄分會長」自居。

今年8月31日凌晨，金毛在高雄市新興區七賢二路某舞廳外便溺，與屏東角頭「屏東祥」發生糾紛，直到當天上午9時，他的藍寶堅尼轎車遭開槍。警方逮捕涉嫌開槍的3名男子後，檢警追查事發原因，才發覺原來金毛的轎車遭開槍，事出有因。

據查，金毛進舞廳前，手機開著直播，朝著舞廳門口拍攝，對方誤以為遭他偷拍，搶下他的手機確認沒拍人後，對方離去，到附近的酒店續攤後，金毛卻憤而砸破對方的車窗，並在自己的IG，留言大罵「屏東祥」，涉嫌挑釁恐嚇「恁北開槍打死你」、「沒吃過子彈我等你」，才引起對方不滿，在舞廳外等了2小時，見金毛要離去，才對金毛和同夥的藍寶堅尼、BMW轎車開槍。金毛因此也涉及恐嚇，但事後便逃往韓國，輾轉赴大陸沒回台。