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影／高雄毒蟲躲洗車場好可疑 見警一個move想滅證全被錄

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

41歲吳姓男子周三凌晨停車在高雄橋頭區某自助洗車場的洗車棚內，由於未洗車卻停著許久，令巡邏警納悶，趨前盤問，沒想到吳男一見警神情慌張，手持手機說找朋友聊天竟被質疑，邊揚言找律師來處理，卻突然右腳滑步將地上白色晶體踩散，警因此查獲16包咖啡包，詢後依毒品罪嫌送辦。

岡山分局甲圍派出所周三凌晨1時30分許執行巡邏勤務，在某洗車場內發現可疑人士逗留許久，經盤查發現，吳男聲稱自己從左營過來，車內駕駛座上有一包疑似毒品的白色晶體，吳男見狀先是故作鎮定，又趁隙將該包白色晶體棄置地面，吳以為神不知鬼不覺，事實上，全程都被警員身上的秘錄器所錄下。

當時，吳男狀似因被警盤查，表現不滿態度，致電找友人協助，還在電話中揚言要找律師來處理，但他電話沒說完，右腳一個滑步企圖滅證，欲將先前丟在地上的毒品踩散，

警方見狀，立即呼叫支援，最終在吳男車內查獲16包安非他命毒咖啡包，全案訊後依毒品防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方從吳姓男子車上起獲16包毒品咖啡包。記者古和純／翻攝
警方從吳姓男子車上起獲16包毒品咖啡包。記者古和純／翻攝
吳姓男子一開始自稱因為鍍膜需要時間，進洗車場有洗車，純粹與友人聊天。記者古和純／翻攝
吳姓男子一開始自稱因為鍍膜需要時間，進洗車場有洗車，純粹與友人聊天。記者古和純／翻攝

毒品 咖啡

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