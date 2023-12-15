市價17億 海巡攔截K毒 幕後有離職警

專案小組七月在大華系統交流道附近成功攔截一輛貨車，起出八五八公斤第三級毒品Ｋ他命。記者游明煌／攝影 運毒集團自東南亞輸毒入台，海巡署基隆查緝隊等單位七月間在國道一號與台六二線大華系統交流道附近，於貨車上查扣八百五十八公斤第三級毒品Ｋ他命，價逾十七億元，先後逮捕黃姓主嫌等四名運毒金主、成員，其中包括離職十多年的潘姓警員。基隆地檢署依毒品危害防制條例起訴四人，建請從重量刑。

檢方調查，黃認為台灣Ｋ他命市場利潤龐大，今年五、六月間謀議走私，計畫自柬埔寨以漁船接駁。黃找來有走私經驗的張姓共犯負責運送，張再邀曾任警員、熟悉漁船及貨運運輸門路的潘，另名林姓男子則負責開貨車。

七月廿四日凌晨，林依照運毒集團指示，在漁船摸黑進港後，運出一批以茶葉為包裝掩護的Ｋ他命，林開白色貨車至港邊接到毒品後，潘開另一台車在前方當前導車，一路護送上國一，計畫運往南部銷貨。潘見林順利駛上高速公路後，便另從其他道路離開。張回報黃姓主謀已完成任務，黃即匯運毒報酬。

但專案小組在大華系統交流道附近攔下林的貨車，Ｋ他命遭查扣。專案小組循線再逮捕潘、張，十一月十三日逮捕入境的黃，四人均被收押。除林以電子腳環監控外，其他三人前天都被基隆地院裁定繼續羈押。基隆地檢署主任檢察官陳照世說，運毒集團利用層層分工、製造斷點，想躲避查緝，專案小組海陸包抄攔獲。

另外十二日凌晨，海巡人員還從高雄港區水域直搗一處修造船廠，在一艘外籍油輪密艙內及船廠密道查獲二千九百六十一箱未稅香菸，及三千八百八十一箱約七十公噸大陸香菇，私貨市值逾二億元。

行政院長陳建仁昨出席破案記者會，指對毒品絕對零容忍，這兩案從頭溯源、刨根查獲很不容易，犯罪集團有很多巧妙安排，但是「他們再聰明，我們比他們更聰明；他們再厲害，我們比他們更厲害」。海委會主委管碧玲誓言台灣海洋不容私梟、毒梟暢行無阻。