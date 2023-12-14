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影／荷槍實彈國道攔運858公斤毒品男 驚險片曝如拍電影

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

海巡署偵防分署基隆查緝隊等單位，今天宣布破獲運毒集團自東南亞運輸毒品入台案，7月24日清晨，專案小組20多名幹員，在國道1號與台62線大華系統交流道附近，攔查一輛貨車查扣858公斤第三級毒品K他命，價逾17億元。當時圍捕影片曝光，20多名幹員荷槍實彈先將車攔下，再將林姓司機拖下車壓制在地，過程十分驚險，林男嚇到說「我不會反抗」，有如拍電影情節。

海巡人員先後逮捕黃姓主嫌、林姓、張姓、潘姓等4名運毒金主、成員，其中潘男是辭職十多年警員，檢方昨天依毒品危害防制條例罪嫌將四男起訴，建請法院從重量刑。

基隆地檢署主任檢察官陳照世說，該運毒集團利用層層分工，製造斷點，想躲避查緝，專案小組海陸包抄及時攔獲。行政院長陳建仁今天出席破案記者會，並頒破案加菜金勉勵海巡等相關單位有功人員。

檢方調查，黃男今年5、6月間謀議走私牟利，計畫自柬埔寨以漁船接駁，找來曾有走私經驗張男負責運送，張再邀十多年前曾任警員的潘男，潘熟悉漁船及貨運運輸的門路，由林男當貨車司機，共組運毒計畫。

今年7月24日清晨，林男依照運毒集團指示，在漁船摸黑進港後，運出一批以茶葉為包裝掩護的K他命，林男開白色貨車至港邊接到毒品後，潘男開另一輛車在前方當前導車，一路護送上國一，計畫運往南部地區銷貨。潘男見林男駛上高速公路後，便另從其他道路離開。張男回報主謀黃男已完成任務，黃也匯運毒報酬給他。

沒想到，專案小組在國道一號與台62線大華系統交流道附近，攔下林男的貨車，在車廂內查扣K他命。圍捕過程驚險，專案小組出動多輛車沿路尾隨，在車上員警還說「先拔槍」，專案人員不敢大意，擔心對方反抗，隨時有槍戰的準備。

在貨車下交流道後，前方幹員的車迅速攔下貨車，大批幹員衝下車圍捕，林男被拖下駕駛座，奮力抵抗要逃，但被大聲斥喝「快趴下，手伸出來，要開槍了」，林男被壓在地上上銬，也急得大喊「我不會反抗」，幹員要他不要說話趴下，就逮過程氣氛相當緊張，幹員個個手持槍枝，擔心意外發生。

專案小組後來循線逮捕潘男、張男，11月13日再逮捕入境的黃男，4人一網成擒均被收押，除林男以電子腳鐐監控外，其他3人法院前天均裁定續押。

幹員荷槍實彈國道圍捕貨車運858公斤K他命男子， 驚險影片曝有如拍電影。記者游明煌／翻攝
幹員荷槍實彈國道圍捕貨車運858公斤K他命男子， 驚險影片曝有如拍電影。記者游明煌／翻攝

毒品 海巡署 基隆

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