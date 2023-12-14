國1攔截價值17億K他命 陳建仁：我們比犯罪集團更厲害

海巡署偵防分署基隆查緝隊等單位，今天宣布破獲運毒集團自東南亞運輸毒品入台案，7月24日在高速公路成功攔下載有858.77公斤K他命的貨車，價值17億元，檢方昨偵查終結將黃姓主嫌等4人依毒品罪起訴，檢方建請法院從重量刑。行政院長陳建仁下午參加破案記者會，犯罪集團有很多巧妙安排，但是對毒品絕對零容忍。

陳建仁今天到基隆出席海委會海巡署查獲走私毒品、私菸香菇破案記者會。陳建仁說，這兩個案件從頭溯源、刨根查獲很不容易，十分了不起，犯罪集團有很多巧妙安排，但是「他們再聰明，我們比他們更聰明；他們再厲害，我們比他們更厲害。 」

陳建仁表示，海巡署今年查獲各級毒品4038公斤，如果流入市面會不得了，殘害多少吸毒者，對國人的健康是很大的影響；另外農漁畜產品查獲60萬3050公斤、未稅香菸有736萬5063包。這些毒品、未經海關報關的香菸、香菇，不僅影響國家治安，含有超標的有害物質，更會影響國人的健康。

「對毒品絕對零容忍，絕對不容許危害任何一個國人」陳建仁說，政府推動「新世代反毒策略2.0」，結合檢警調憲海巡海關等單位通力合作。

海巡署表示，偵防分署基隆查緝隊掌握販毒情資，報請基隆地方檢察署指揮偵辦，會同北查緝隊、第二岸巡隊、新北市警察局等專案小組，在7月24日拂曉發動查緝，透過嚴密監控，在國道1號與台62線大華系統交流道附近成功攔截犯嫌駕駛貨車，並起出大量第三級毒品K他命858.77公斤，價逾17億元。如流入市面，約可供約286萬人次吸食。

檢警當場逮捕運毒貨車林姓司機，再循線追出當時另一輛車的司機，是從基隆市警察局第三分局退休多年的潘姓男子，以及負責漁船接駁的張姓男子，最後才收網逮捕幕後遙控的黃姓男子，在他入境時一舉查獲。

另一案則則是11月12日凌晨，海巡人員從港區水域直搗修造船廠，破解私梟走私新模式，外籍油輪密艙內及船廠秘道，共查獲走私未稅香菸2961箱230包，價值148萬730包及中國大陸香菇3881箱約70公噸，不法私貨總市值逾2億5千萬元。

海委會主委管碧玲則說，看到兩起走私案件除怵目驚心、更是痛心不捨，她表達要向毒品宣戰的決心，並誓言台灣海洋不容私梟、毒梟暢行無阻。

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