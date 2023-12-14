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「鐵霸」小弟經營虛擬貨幣門市...配合詐團洗錢2億 警逮10人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

27歲天道盟太陽會成員孫姓男子在台北市設立虛擬貨幣實體門市，實則涉嫌從事假投資真詐騙洗錢，約有100多人遭詐騙，財損金額超過2億元，刑事局電信偵查大隊獲報，10、11月陸續逮捕孫嫌及其同夥等10人到案。

警方指出，孫嫌過去曾是天道盟盟主鐵霸小弟，今年初陸續在萬華、內湖、蘆洲等地，開設餐廳兼營虛擬貨幣實體門市，以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。

警方說，被害人在臉書加入假投資群組後，群組內假投顧老師提供每日選股、股票分析課程，還寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任，等到數月後被害人深信不疑，假投顧老師就推薦虛擬貨幣投資方法，被害人依指示，到孫嫌的虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買虛擬貨幣。

門市人員企圖卸責，先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書，再由門市人員代操作，將虛擬貨幣轉至假交易所，實際上將被害人的虛擬貨幣匯到詐騙集團錢包，直到假交易所消失，被害人發現無法登入錢包才知道被詐騙，警方陸續傳喚3間實體虛擬貨幣門市客戶，發現100多人遭詐騙，多是中高齡民眾，不乏退休公務員，其中一名被害人更被騙走4千多萬元，總財損金額超過2億元。

警方指出大量被害人依詐騙集團指示，前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，被害人認為既然有實體門市，因此降低戒心。

警方10月、11月持搜索票及拘票，分別到台北、新北地區攻堅，逮捕主嫌及成員到案，查扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、愷他命15包（毛重約70公克）、k煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物。

攻堅過程中，主嫌與其他共犯將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機，警方依洗錢等罪嫌移送，檢察官訊後，孫嫌等人以30到5萬元交保。

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刑事局偵破黑幫經營虛擬貨幣實體門市，配合詐團詐財洗錢案，圖為警方查扣證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破黑幫經營虛擬貨幣實體門市，配合詐團詐財洗錢案，圖為警方查扣證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破黑幫經營虛擬貨幣實體門市，配合詐團詐財洗錢案，圖為警方攻堅畫面。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破黑幫經營虛擬貨幣實體門市，配合詐團詐財洗錢案，圖為警方攻堅畫面。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 儲值卡

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