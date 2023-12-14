彰化員林隨機殺人事件3傷 嫌犯落網沈默

彰化縣員林市35歲張姓男子今天近午到員林公園，見洪姓等3名女子路過，拿出預藏菜刀砍殺，造成洪女、酆女受傷，附近民眾見狀嚇得四散跑開，警方出動快打部隊趕到制伏張男。張男落網後一語不發，警方已通知家屬說明。

警方調查，張男今天到員林公園的興賢書院外椅子坐著，洪姓（53歲）等3名女遊客經過，距離約3公尺，張男拿出預藏菜刀砍殺洪女等3人，洪女被殺傷時大喊救命，另一名女遊客連忙逃開，酆女（55歲）奮力抵抗被張男壓制在地，她仍奮力掙脫，張嫌隨後自躺在地上不動。案發時很多民眾圍觀，也有民眾趕快離開現場打電話報警，119據報趕到，把洪女等人和張嫌送醫急救。

員林警分局下午表示，張嫌意識清楚但不發一語，警方通知張嫌的家人到案說明，以釐清他的犯案動機，目前根據掌握的相關證據，將依殺人罪嫌移送張嫌。