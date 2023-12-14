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影／股票大賺看到領不到！新北男遭詐490萬 警逮3車手
新北市新店區70歲張姓男子因誤信假投資廣告，先後交付490萬元購買股票，事後因無法出金提領驚覺遭詐騙。新店警方獲報後得知車手欲再詐騙146萬元，要求張男假意與對方相約在住處面交，趁21歲蔡姓車手向張男收取款項時當場將他逮捕，並逮捕在社區外把風的曾男及吳男還起出毒品，詢後依詐欺及毒品罪嫌送辦。
據了解，住在新店區北宜路1處社區大樓的張姓男子，日前在網路上發現投資廣告，接著加入該投資LINE群組，依對方指示先後匯款、面交490萬投資。張男之後見帳面上已有獲利，準備出金領款時卻驚覺無法提領，對方還表示需要再交付146萬元才能領回獲利的款項，張男此時才知遭騙立即報警。
新店分局青潭派出所獲報後立即成立專案小組調閱監視器，要張男告知對方同意面交，雙方相約11日上午在社區取款，警方則到場埋伏等待，見21歲蔡姓車手出現向張男取款時立即上前表明身分，將蔡男依詐欺現行犯逮捕，並查扣手機1支、現金1萬3000元、工作證10張、收據2張、合約書1張等證物。
而在張男住處社區大樓外埋伏的警員，此時發現1輛轎車不斷來回穿梭，警方立即上前盤查，順利查獲20歲曾男及吳男等2名監控手，並查扣手機3支、現金8600元、K他命1包等證物，詢後將3人依詐欺、毒品罪嫌送辦，並持續向上溯源偵辦。
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