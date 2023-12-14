貨車國道運15億、858公斤毒品 基檢追出幕後有退休警

基隆地檢署偵辦以黃姓男子為首的運毒集團，查出先以漁船從柬埔寨走私K他命來台，再以貨車交叉掩護載運，檢警蒐證監控多月，今年7月在國1新北境內路段一處交流道攔截一輛貨車，查扣價值約15億、逾800公斤K他命，先後逮捕運毒的林男、潘男、張男及黃男4人，檢方昨偵結將黃男等4人依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

檢警接獲線報，跨國販毒集團利用漁船走私，指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊、新北市警局等單位蒐證監控多月，販毒集團可能利用貨車在板橋一帶出現，因此在國1、國3及快速道路等可能交流道埋伏，7月間根據可靠消息，專案小組在新北一處交流道附近，攔下可疑特徵的貨車，果真載有逾800公斤K他命。

攔查過程中，林姓司機見警方攔查，原以為自己超速違規，後來專案幹員在載運貨物中發現夾藏的K他命，他才供稱只是負責送貨，檢方指揮海巡單位擴大偵辦。

檢警當場逮捕運毒貨車林姓司機，再循線追出當時另一輛車的司機，是從基隆市警察局第三分局退休多年的潘姓男子，以及負責漁船接駁的張姓男子，最後才收網逮捕幕後遙控的黃姓男子，在他入境時一舉查獲。

檢方表示，該跨國運毒集團先後落網的林、潘、張及黃姓男子均被收押，除林男以電子腳鐐監控外，其他3人法院昨天均裁定續押。

檢方說，這批K他命是漁船從柬埔寨走私來台，檢警及海巡單位都還在溯源調查，昨天已偵結將黃男等4人依涉違反犯毒品危害防制條例運輸第3級毒品罪嫌起訴。檢方指出，其中潘姓男子是退休警員，擔任開車運毒的角色，相關單位將再追查上下游或其他成員偵辦。 專案小組在國1攔獲載運逾15億、858公斤K他命貨車，基檢起訴販毒集團4人。記者游明煌／攝影

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