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以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

刑事局破史上最大安毒走私 愛爾麗集團發50萬破案獎金

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局近期偵破史上最大量安非他命走私等多起毒品、槍枝、組織犯罪案，愛爾麗醫療集團提供50萬元破案獎金，今由總裁常如山赴刑事局頒發，慰勉有功人員，希望激勵警察士氣。

頒發獎金案件，包括貨輪運輸安非他命、移動製毒車、喵喵工廠、安毒工廠、改槍工廠及竹聯幫暴力討債集團共6案，有44名有功人員，其中貨輪運毒案是國內歷來破獲最大量安毒走私。

販毒集團從越南以貨輪走私安非他命來台，停靠高雄港時利用丟垃圾不必通過安檢的漏洞，夾藏安毒送上貨車，刑事局今年8月攔車搜出價值21億元的1.2公噸安毒，查獲葉姓男子等8人依毒品罪移送。

愛爾麗總裁常如山說，犯罪手法翻新，尤其詐欺及毒品是危害社會兩大毒瘤，如癌細胞，不根除恐殘害大眾數十年，他是軍人出身，絕不向惡勢力低頭，持續支持刑事工作，成為警察最堅強後盾。刑事局長周幼偉表示感謝，持續刨根溯源，將犯罪集團繩之以法。

刑事局近期偵破多起毒品、槍枝、組織犯罪案，愛爾麗醫療集團提供50萬元破案獎金，今由總裁常如山（左二）赴刑事局頒發，刑事局長周幼偉（右二）表達感謝。圖／愛爾麗醫療集團提供
刑事局近期偵破多起毒品、槍枝、組織犯罪案，愛爾麗醫療集團提供50萬元破案獎金，今由總裁常如山（左二）赴刑事局頒發，刑事局長周幼偉（右二）表達感謝。圖／愛爾麗醫療集團提供

毒品 走私 警察

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