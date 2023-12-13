刑事局破史上最大安毒走私 愛爾麗集團發50萬破案獎金

刑事局近期偵破史上最大量安非他命走私等多起毒品、槍枝、組織犯罪案，愛爾麗醫療集團提供50萬元破案獎金，今由總裁常如山赴刑事局頒發，慰勉有功人員，希望激勵警察士氣。

頒發獎金案件，包括貨輪運輸安非他命、移動製毒車、喵喵工廠、安毒工廠、改槍工廠及竹聯幫暴力討債集團共6案，有44名有功人員，其中貨輪運毒案是國內歷來破獲最大量安毒走私。

販毒集團從越南以貨輪走私安非他命來台，停靠高雄港時利用丟垃圾不必通過安檢的漏洞，夾藏安毒送上貨車，刑事局今年8月攔車搜出價值21億元的1.2公噸安毒，查獲葉姓男子等8人依毒品罪移送。