不堪中風照護壓力弒母 兒子曾發文「我要下地獄了」

台南歸仁56歲許姓男子因不堪長期照顧壓力，今晨疑似持利器朝著因病在床的70歲母親殺，警方全力追查5小時，在上午11點45分逮捕許嫌。圖／民眾提供

台南歸仁今清晨6點許發一起子弒母慘劇，56歲許姓男子疑似不堪長期照料中風臥病在床的8旬老母，手持利刃朝左胸口刺殺約3刀後，騎車逃離住家，警方中午近12點在一處公墓逮捕許男。許嫌因頸、手腕有自殘傷痕送醫治療，預計明天才能出院接受警方詢問。據了解，許曾在臉書貼文「我要下地獄了」引起親友關心，至於貼文是在行兇前或後，待警方釐清。

許男臉書約上午6點12分，發文「我要下地獄了」，許多親友先是紛紛關心「怎麼了」，大約10點38分，疑似家人留言「畜生，殺死自己的媽媽，出來面對」，底下留言跟著詢問「為什麼」、「你怎麼這麼糊塗？」。

警方尋獲許嫌當下，看見他意志消沉，頸部、手腕都有自殘傷痕，鮮血直流浸溼黑色上衣，員警隨即緊急將他送至成大醫院救治。

據了解，許嫌因頸部傷勢嚴重，需住院清創，預計明天才能出院並帶回警局詢問，警方將朝刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪偵辦。

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