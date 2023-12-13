毒蟲違規遭抓包藏毒衝撞警用機車 警民噴辣椒水合力壓制

毒品列管人口蔡姓男子，日前騎機車行經北市南港區，變換車道前未依規定打方向燈，遭舊莊派出所黃姓員警攔查，蔡男自稱今天剛完成採尿檢驗，打開車廂想找採尿記錄卡，員警眼尖發現他涉藏有毒品，又撞警用機車企圖逃逸，幸好員警與周邊民眾合力逮捕壓制蔡男，全案士林地檢署偵結，依妨害公務罪嫌起訴。

起訴指出，今年10月16日下午1時許，蔡男騎機車行經北市南港區某交叉路口，變換車道前未依規定顯示方向燈，適逢黃姓員警當時擔服戶口查察勤務，發現蔡男可疑上前攔查，警用機車直接停在蔡男機車前。

蔡男自稱，今天剛完成採尿檢驗，打開車廂翻找採尿記錄卡。黃員眼尖發現，蔡男機車車廂內有裝有不明晶體的夾鏈袋和吸食器，合理懷疑他涉持有毒品，要求蹲下配合調查，不料，蔡男涉掙脫壓制，騎機車向前衝撞警用機車，企圖逃離，導致警用機車煞車桿、車殼受損，及行車紀錄器損毀不堪使用。

案發現場黃姓員警1人上前壓制蔡男，附近的民眾也下車協助警方抓人，最後員警噴辣椒水逮捕蔡男，查扣安非他命（毛重0.70g）、K他命（毛重1.08g）及吸食器1組等證物。

蔡男落網後，經消防局救護人員初步治療後，至派出所應訊坦承犯行。檢察官認蔡男涉犯駕駛動力交通工具妨害公務執行、損壞公務員職務上掌管物品罪嫌，從重依妨害公務罪嫌起訴，毒品罪部分則另案偵辦。

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