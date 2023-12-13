弘仁會詐團為7百萬元 小弟上演「連環黑吃黑」21人遭逮
竹聯幫弘仁會22歲吳姓男子，夥同幫眾成立詐欺集團，以假投資真詐財手法，詐騙陳姓民眾700萬元，不料內部成員勾心鬥角，各個都想黑吃黑，今年5月分別扮演刑警、搶匪，在新北街頭搶錢，最後還囚禁小弟，要求拿一百萬元才願意放人，刑事局獲報，7月陸續逮捕吳嫌等21人到案，新北地檢上個月起訴。
警方指出，吳嫌成立投資顧問公司，今年5月誘騙陳姓被害人拿錢投資，雙方相約被害人新北住家附近的超商見面，被害人拿出700萬元現金作為投資款項。吳嫌指派張姓幹部，監督陳姓少年擔任現場收款車手。
內部成員得知消息後，各個心懷鬼胎，收款前夕，詐團柏姓成員向負責取款的陳姓少年提議，串通鄭姓男子等人假冒刑警，到場後侵吞贓款，並允諾事成後，陳姓少年可分得50萬元。
陳姓少年面對「黑吃黑」誘惑，乾脆自己再設局，來個「連環黑吃黑」，他找來高雄同鄉李姓友人等3人，準備當搶匪攔胡。
被害人交款當天，陳姓少年從被害人處取得700萬元後，前往預訂接應地點，途中由柏嫌找來假冒刑警鄭嫌等3人出現，按照計畫自稱刑警，要逮捕陳姓少年拿走700萬元，這時陳姓少年找來的李嫌等3人，假扮劫匪登場搶奪，雙方人馬在街頭互相拉扯，李嫌在陳姓少年配合下，趁場面混亂搶走贓款，最後雙方一哄而散。
事發後詐團吳姓主嫌懷疑有鬼，取款過程不但有刑警出現，竟還出現劫匪攔胡！他認為陳姓少年黑吃黑，吩咐張姓幹部率人將少年押走，囚禁汽車旅館內數日，以電擊棒凌虐恐嚇，陳姓少年堅不吐實，最後吳嫌答應拿出109萬就可解決，陳姓少年立即電聯同夥，從搶走贓款拿出100萬元，交給吳姓主嫌後獲釋。
刑事局今年7月、8月展開兩波同步拘提搜索勤務，拘提以吳姓主嫌為首詐欺集團、以柏嫌為首的假刑警集團，及以李嫌為首的搶劫集團共21人，搜索查扣現金10萬元、偽裝刑警的無線電3支、警用玩具槍2枝、作案用手機、背包等贓證物，全案依組織、加重詐欺與妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，其中吳嫌等11人，遭新北地院裁定羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言