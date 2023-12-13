弘仁會詐團為7百萬元 小弟上演「連環黑吃黑」21人遭逮

竹聯幫弘仁會22歲吳姓男子，夥同幫眾成立詐欺集團，以假投資真詐財手法，詐騙陳姓民眾700萬元，不料內部成員勾心鬥角，各個都想黑吃黑，今年5月分別扮演刑警、搶匪，在新北街頭搶錢，最後還囚禁小弟，要求拿一百萬元才願意放人，刑事局獲報，7月陸續逮捕吳嫌等21人到案，新北地檢上個月起訴。

警方指出，吳嫌成立投資顧問公司，今年5月誘騙陳姓被害人拿錢投資，雙方相約被害人新北住家附近的超商見面，被害人拿出700萬元現金作為投資款項。吳嫌指派張姓幹部，監督陳姓少年擔任現場收款車手。

內部成員得知消息後，各個心懷鬼胎，收款前夕，詐團柏姓成員向負責取款的陳姓少年提議，串通鄭姓男子等人假冒刑警，到場後侵吞贓款，並允諾事成後，陳姓少年可分得50萬元。

陳姓少年面對「黑吃黑」誘惑，乾脆自己再設局，來個「連環黑吃黑」，他找來高雄同鄉李姓友人等3人，準備當搶匪攔胡。

被害人交款當天，陳姓少年從被害人處取得700萬元後，前往預訂接應地點，途中由柏嫌找來假冒刑警鄭嫌等3人出現，按照計畫自稱刑警，要逮捕陳姓少年拿走700萬元，這時陳姓少年找來的李嫌等3人，假扮劫匪登場搶奪，雙方人馬在街頭互相拉扯，李嫌在陳姓少年配合下，趁場面混亂搶走贓款，最後雙方一哄而散。

事發後詐團吳姓主嫌懷疑有鬼，取款過程不但有刑警出現，竟還出現劫匪攔胡！他認為陳姓少年黑吃黑，吩咐張姓幹部率人將少年押走，囚禁汽車旅館內數日，以電擊棒凌虐恐嚇，陳姓少年堅不吐實，最後吳嫌答應拿出109萬就可解決，陳姓少年立即電聯同夥，從搶走贓款拿出100萬元，交給吳姓主嫌後獲釋。