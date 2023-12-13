淨化選前治安！桃警動員410人臨檢場所 一晚揪18件刑案

總統及立委選舉將屆，警方針對淨化選前治安為當前重點工作，桃園市警察局昨規劃執行「全國性擴大臨檢」並結合「全國同步查緝非法槍械、詐欺、掃黑及賭博專案行動」，動員410人臨檢151場治安顧慮場所，嚴防幫派以暴力或假借政黨介入選舉，確保選舉期間治安平穩。

警方指出，昨擴大臨檢共動員警力410人次、臨檢稽查治安顧慮場所151場，共查獲刑事案件18件，含非法槍械、賭博等、公共危險8件、查捕逃犯12名；另專案期間查獲非法槍械案件3件3人、詐欺案件16件60人、各類賭博案22件141人、檢肅治平對象到案4件。

桃警局長吳坤旭要求各分局依據轄區特性及治安狀況，鎖定幫派組合圍事或投資經營的營業場所、選舉賭盤及易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，結合掃黑、肅槍、打詐等目標性作為，強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，全面查察，確保選前各式競選活動平順舉行。