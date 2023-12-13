新北出動821警強力臨檢掃黑 一夜逮109人淨化選前治安

2024總統大選倒數1個月，新北警為淨化選前治安，昨晚在全市舉行擴大臨檢專案，動員各分局及刑大警力共821名，針對364處黑幫營生場所、青少年聚集、KTV、宮廟等場所及86處重要道路執行臨檢、路檢。共查獲16名毒品犯、各類通緝犯21名、公共危險5人、各類刑案64人，3名失聯移工，有效打擊犯罪淨化治安。

板橋分局長黃南山表示，板橋警方昨晚執行閉鎖式擴大臨檢，動員64名警力並結合保大、交大、刑大及警犬隊緝毒犬於轄區大型KTV星聚點、錢櫃，及幫派組合圍事、經營處所、棋牌社、麻將協會、易滋事場所等共計36處地點進行擴大臨檢，彰顯警方全面嚇阻犯罪作為，有效遏止幫派滋事，淨化社會治安。

中和警方獲報在德光路1處民宅暗藏職業賭場，警方昨晚執行擴大臨檢時同步持搜索票前往攻堅，一舉逮捕負責人及賭客共9人，並查扣賭資、麻將等證物，全案依賭博罪偵辦。中和分局長陳忠龍表示，警方將持續注控該場所，展現警察強勢執行公權力決心，確保不會再有死灰復燃之跡象。

永和警方昨晚則出動52名警力，針對轄區KTV、網咖、遊藝場、棋牌社、PUB、汽車旅館及黑幫活動場所執行擴大臨檢，一夜共計查獲通緝犯1人、詐欺罪1人。永和分局長李崇偉表示，針對易滋事違法場所將配合第三方警政予以剷除，以斷絕幫派金流，全面嚇阻犯罪維護平穩治安環境。

土城警方昨晚在轄區執行擴大臨檢，共查獲毒品案1人、通緝犯2名、詐欺案2人、通報噪音車15件、無照駕駛7件及違規闖紅燈8件。土城分局長謝龍富強調，警方將針對黑幫、槍枝、毒品、聚眾鬥毆強力掃蕩，不允許暴力及黑道挑釁公權力。

汐止分局昨晚擴檢行動共查獲毒品案1人、通緝犯2名、賭博案3件、詐欺案2件、逃逸移工1人、噪音車5件。汐止分局長黃國政表示，將以優勢警力持續針對易聚集滋事場所執行掃蕩臨(路)檢勤務，以有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪的決心。

另外海山分局、新店分局警方也同步在轄區進行擴大臨檢，鎖定幫派組合圍事或其投資經營之營業場所、選舉賭盤及易引發聚眾鬥毆等場所進行臨檢取締，彰顯警方嚇阻犯罪作為。新北市警局強調，警方除實施擴大臨檢，增加見警率強化選前治安外，也規劃治安要點巡邏、候選人服務處所巡簽及活動安全維護。對於潛在黑幫據點執行強力掃蕩，確保新北市治安穩定。

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