里長赴中等境外勢力介選 最高檢統計115件涉案144人

大選進入倒數階段，據最高檢察署統計，自今年8月至今，包含里長找里民前往中國旅遊等境外勢力介選案，收案件數為115件，呼籲民眾避免接受境外勢力資助，以免誤觸法網。

根據最高檢察署統計，檢察機關受理選舉賭盤案件822件、涉及731人，假訊息122件、145人涉案，不法賄選1820件，境外勢力介選部分包含里長約里民到中國旅遊、反滲透法、境外資金等樣態有115件、涉及144人。

最高檢察署指出，相較起上屆總統立委選舉，境外勢力介選的數量增加、樣態多樣化，包含常見的地下不法境外資金通匯、中國組織藉由在台協力者以金錢物資援助特定團體、中國組織資助台灣選民到中國接受落地招待綁樁等。

日前橋頭、高雄、彰化地檢署，均查出有中國台辦人員疑似與台灣里長、民間團體接觸，並提供落地中國招待時，席間疑似有中共官員接觸台灣選民。

最高檢察署表示，目前距離選舉還有30天，呼籲台灣民眾遵守法令，避免接受境外勢力指示、委託、資助或從事選舉行為，尤其選舉期間，民眾前往中國接受免費招待，容易引起外界誤解，更可能有違法的疑慮。

此外，今年選前假訊息層出不窮，最高檢察署已指示六都地檢署成立「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」，包含日前網傳情治機關監聽資料等境外勢力認知戰，也由負責全國性重大假訊息案的台北地檢署專責偵辦。

為持續蒐證查賄、選舉賭盤、假訊息、境外勢力介選等妨害選舉案件，法務部調查局12月18日起有120名調查官進駐全台21個地檢署，進駐時間至投票日翌日，選前4周加大值班密度，務求深入蒐情、掃蕩影響選舉犯行。