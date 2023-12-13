幫派小弟輸錢 大哥稱詐賭代出頭 衍生強拍裸照施暴案

基隆市加入幫派擔任幹部的吳姓男子，得知2名小弟在蘇男開設的賭場輸錢，指蘇詐賭，涉嫌糾眾施暴，得手250萬元。吳的王姓小弟再指李男與蘇共同詐賭，設嫌強拍李男裸照，逼迫簽下200元本票。檢警獲悉內情偵辦，逮捕吳男、王男等13人，依違反組織犯罪條例及恐嚇、妨害自由罪嫌偵辦。檢察官訊問後，聲押王男獲准，其餘嫌犯交保。

檢警調查，竹聯幫仁堂明仁會台北分會近年插旗基隆市，吸收基隆地區原天道盟太陽會、同心會幫派成員加入，壯大勢力。

明仁會吳姓幹部去年得知林姓、徐姓小弟，在蘇男開設的賭場輸錢，與王姓小弟討論後，決定以詐賭名義向蘇男要錢，指示幫派成員組成車隊，到蘇男住家外按鳴喇叭等方式施壓，蘇男最後給了吳男250萬元。

王男事後又鎖定李男要錢，指李與蘇共謀詐賭，率眾到新北市瑞芳區砸毀李男的車輛，並設局控制李男行動後，命李脫光衣褲，拍攝裸照，並錄下李男承認蘇男有詐賭的影像。

基隆市警局刑事警察大隊偵三隊接獲情資，結合警一、三分局及台北市刑警大隊偵七隊組成專案小組，由基隆地檢署檢察官吳美文指揮偵辦，歷經數月蒐證，鞏固案情後後，本月6日起陸續拘提吳男等13人到案，帶回詢問後依違反組織犯罪條例、犯刑法恐嚇、妨害自由罪嫌偵辦。