高雄客家文物館外停車遭槍擊 原來少年玩槍誤扣扳機

高雄市客家文物館前昨晚1輛停路邊的廂型車遭開槍，擊裂車窗，警方追查涉案人，逮捕涉案的張姓少年，初步了解，他供稱誤扣扳機才擊中廂型車。全案由警方依毀損罪嫌移送法辦。

據了解，廂型車潘姓車主12月5日便將廂型車停在高雄市三民區同盟二路客家文物館對面路邊停車格，直到昨晚他要開車，發現左側1面車窗碎裂，呈蜘蛛網狀，並有明顯彈孔，向警方報案。

高雄市警三民一分局據報，趕去現場鑑識，發現車窗上的彈痕直徑僅0.5公分，認為是BB彈擊出的彈孔，後來又在車旁找到1顆鋼珠彈，確認不是手槍子彈擊中車窗。

警方調閱相關監錄系統畫面，發現12月10日1輛轎車沿同盟二路由東向西，經過事發地點時，突然潘姓車主的廂型車即遭擊裂車窗，警方以車追人，查出轎車車主，得悉是朋友張姓少年涉嫌開槍。