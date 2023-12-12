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影／三重棋牌社媒合麻將賭局 超短褲辣妹淡定扛下負責

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，聘請辣妹坐櫃台幫忙換錢，並張貼教戰守則，教賭客遇到臨檢要堅持否認賭錢。警方日前持搜索票前往查緝，15名賭客只關心自己要被罰款多少錢，沒人幫店家推諉卸責，警詢後全部被依賭博罪嫌移送法辦。

這家位於三重區正義南路的棋牌社，在臉書成立粉絲專頁攬客，只要加line告知何時想賭、要賭多大，就會有專人協助安排、媒合牌咖。

店內牆上張貼的教戰守則，請賭客在牌桌上千萬不要拿出現金、遇到臨檢要堅稱沒有賭錢、警詢時保持沉默堅持請律師到場，表面上看似為了保護客人，實際則是想藉客人否認賭博逃避刑責。

三重警分局監控後，6日事前先安排便衣警察在櫃台旁，拿手機錄影拍攝賭輸的客人向店員兌換現金，把錢交給賭贏的客人，接著優勢警力便持搜索票衝進查緝，當天值班女店員是25歲黃姓辣妹，穿著超短熱褲淡定承認自己是現場負責人。

警方當場查扣賭資7萬5097元、抽頭金1萬5680元、麻將8副、監視器鏡頭6支、帳冊1本等證物，並將黃女及15名賭客帶回，警詢後全部依刑法賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，店內牆上張貼教戰守則，教賭客遇到警察臨檢要堅持否認賭錢。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，店內牆上張貼教戰守則，教賭客遇到警察臨檢要堅持否認賭錢。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，警方日前持搜索票前往查緝，將現場負責人25歲黃姓女子和15名賭客帶回調查，警詢後全部被依賭博罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，警方日前持搜索票前往查緝，將現場負責人25歲黃姓女子和15名賭客帶回調查，警詢後全部被依賭博罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，警方日前持搜索票前往查緝，當場查獲15名賭客、查扣賭資7萬5097元、抽頭金1萬5680元。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，警方日前持搜索票前往查緝，當場查獲15名賭客、查扣賭資7萬5097元、抽頭金1萬5680元。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，警方日前持搜索票前往查緝，值班女店員是25歲黃姓辣妹，穿著超短熱褲淡定承認自己是現場負責人。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家棋牌社媒合麻將賭局，警方日前持搜索票前往查緝，值班女店員是25歲黃姓辣妹，穿著超短熱褲淡定承認自己是現場負責人。記者林昭彰／翻攝

賭博 臨檢 麻將

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