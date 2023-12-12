無意間透露要出國旅遊　惡鄰趁機闖空門搜刮還盜刷50萬

新北市永和區31歲朱姓男子日前得知甘姓鄰居出國，竟潛入甘男住處偷走30多萬現金、筆電及10多張信用卡。事後將偷來的信用卡交給陳姓、謝姓男子及呂姓女子盜刷金飾共50多萬。甘男返國後發現住家遭竊，信用卡也被盜刷立即報警。永和警展開調查陸續將朱男等4人逮捕，詢後依竊盜、偽造文書、毒品罪嫌送辦。

據了解，住在永和區新生路的朱姓男子，日前聽聞隔壁甘姓鄰居無意間透露10月要前往日本旅遊一周。朱男竟心生歹念起意盜竊，趁甘男出國時爬窗進入其住處，經翻箱倒櫃後竊取30萬現金、筆電及10多張信用卡。朱男得手後將偷來的信用卡交付給32歲謝男、35歲陳男及41歲呂女，3人則分赴永和、三重、蘆洲、新莊、泰山、台北市等地，盜刷50多萬購買金飾、筆電等貴重物品。

甘姓男子返國後驚覺住處遭竊，信用卡也被盜刷立即報警。永和警方經調閱監視器及查訪，鎖定嫌犯盜刷行蹤，經報請新北地檢署指揮後，11月持拘票及搜索票將陳男、謝男、呂女逮捕，並查獲被害人的信用卡、筆電及162包毒咖啡包，詢後將3人依偽造文書、毒品等罪嫌送辦，檢察官複訊後以3萬元交保。

永和警方持續追查，前天下午4時許循線至淡水將躲在友人家的朱男逮捕，詢後依加重竊竊盜罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後將朱男聲請羈押獲准。

永和警方提醒年關將近，民眾較易在家存放現金或貴重物品，建議住家可加裝保全設備，並定時檢查門窗安全隨時上鎖，降低住戶被竊風險，警方會持續巡邏守望打擊不法，以維護社會治安。

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