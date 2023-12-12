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吸毒發狂拿美工刀連割2人頸 「自招行為」不減刑判10年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子劉子平去年6月間吸食安非他命後情緒不穩，與父親吵架心情鬱悶，拿著美工刀在蘇澳隨機殺人，蔡姓騎士、余姓路人遭割頸，檢方依殺人未遂起訴。宜蘭地方法院認為劉未服毒時精神正常，卻執意施用，判他10年徒刑。劉上訴，台灣高等法院認為劉在吸毒前就知道施用後會犯罪，卻仍照吸、不考慮後果，今駁回。

劉子平曾因吸毒等犯罪入獄，去年2月才出獄。劉先前施用安非他命後會出現精神異常的狀況，醫師囑咐他勿再施用，但他仍持續吸毒。去年6月18日，劉與父親吵架，心情鬱悶而騎車外出，騎到國道5號橋下因憤恨，取出機車前置物箱內的工作用美工刀，沿途隨機殺人。

劉晚上9點41分先在宜蘭縣冬山鄉台191縣道尾隨蔡姓機車騎士，趁蔡等紅燈時，用美工刀攻擊後頸，造成15公分長淺撕裂傷。劉離去後用工作用手套擦拭刀上血跡，再丟棄手套，但心情未平復；9點49分，劉騎經余姓被害人家門，趁他講電話之際，上前又是一刀，傷口長達25公分且大量出血，隨後揚長而去。

2位被害人送醫後無大礙，警方循監視器影像以車追人，鎖定劉子平追緝，移送宜蘭地檢署偵辦，宜檢偵結後依殺人未遂罪起訴。

宜院審理時，劉子平坦承行凶但不認殺人，稱僅是傷害，無殺人意圖。律師辯稱，劉長年有精神疾病，應依刑法第19條第2項「精神障礙或其他心智缺陷」導致辨識行為能力顯著減低來減刑。

宜院考量劉攻擊被害人頸部、甚至導致大量出血，有致死之虞，怎是「無殺人意圖」；劉吸毒時雖有精神異常，但未吸毒時一切正常，也知道吸毒後可能犯罪，明明應注意自己的身心狀況避免服毒，仍執意如此，不符合減刑條件，判他10年徒刑。

劉子平不服一審判決，上訴高院。高院認為劉去年2月26日出獄後沒戒毒，又在案發前的5月17日、6月6日因吸安而被送觀察勒戒，他確實有因吸毒而減低辨識能力，但他案發前即有長期施用毒品的情形，也知道這樣會導致自己辨識力、判斷力減弱，卻還執意施用，過失行為屬自行招致。高院認為在這種精神狀態下殺人未遂，為原因自由行為，無從減刑，今判上訴駁回。

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男子劉子平吸毒後拿美工刀隨機砍殺2人，宜蘭地方法院依殺人未遂罪判他10年徒刑，台灣高等法院今駁回劉上訴。圖／聯合報系資料照
男子劉子平吸毒後拿美工刀隨機砍殺2人，宜蘭地方法院依殺人未遂罪判他10年徒刑，台灣高等法院今駁回劉上訴。圖／聯合報系資料照

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