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TOYOTA傳簡訊要會員兌換商品？3小時狂發2千則騙盜刷

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒和泰汽車公司發送手機釣魚簡訊，謊稱會員點數兌換商品，騙取信用卡資料盜刷。刑事局查出黃姓女子協助發簡訊，短短3小時傳出2千多則，至少導致4人損失20萬元，拘提依詐欺、偽造文書罪移送，檢方令限制住居。

警方調查，詐團今年10月假冒TOYOTA汽車經銷商和泰汽車公司，用22歲黃姓女子手機傳釣魚簡訊，佯稱會員點數即將到期請立即兌換商品，誘騙民眾點擊簡訊內網址，連上釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後上國外網站盜刷購買精品、服飾或買國內大賣場禮券。

黃曾被查獲提供提款卡給詐團，近期看到詐團在臉書張貼「手機掛機賺錢」廣告，稱每小時可賺2百至3百元，加LINE及Telegram聯繫，依指示下載App，手機被控制發送釣魚簡訊；因發送量大，電信公司起疑停話，黃按詐團指示赴門市復話不久又被停話，3小時已發出2千多則。

刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃訊雷專案，由情資研析專責小組分析情資，交偵九大隊第三隊追查，本月6日在新北市拘提黃。她稱，不知工作內容是發簡訊，見手機傳出釣魚簡訊才知是詐騙，未拿到報酬。

詐騙集團假冒和泰汽車公司發手機釣魚簡訊，謊稱會員點數兌換商品，騙取信用卡資料盜刷，刑事局查出黃姓女子協助發簡訊，短短3小時傳出2千多則。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒和泰汽車公司發手機釣魚簡訊，謊稱會員點數兌換商品，騙取信用卡資料盜刷，刑事局查出黃姓女子協助發簡訊，短短3小時傳出2千多則。記者李奕昕／翻攝
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詐騙集團假冒和泰汽車公司發手機釣魚簡訊，謊稱會員點數兌換商品，騙取信用卡資料盜刷，刑事局查出黃姓女子協助發簡訊，短短3小時傳出2千多則。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 詐欺

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