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釣魚簡訊詐騙嚴重警專案打擊 犯嫌發送高達3百萬封簡訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

手機釣魚簡訊詐騙嚴重，刑事局規劃訊雷專案打擊，查獲涉詐簡訊代收發商15件、犯嫌20人，統計每件每天發出4千至5千封簡訊，平均作案1個半月被查獲，犯嫌共已發出高達3百萬封簡訊，讓民眾損失慘重。

詐騙集團假冒自來水、遠通電收公司或監理站、電信業者，發送手機釣魚簡訊，謊稱水費、國道通行費欠費或交通罰鍰未繳、點數兌換贈品，誘使民眾點擊簡訊內網址，連上釣魚網頁填輸信用卡、金融帳戶帳號等資料，得手後直接盜刷或綁定電子支付盜刷。

刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃訊雷專案，由情資研析專責小組分析釣魚簡訊案件情資，交外勤大隊查緝，今年9月26日至10月6日、上月20日至本月8日兩波行動，查獲涉詐簡訊代收發商15件、犯嫌20人，查扣貓池2台、手機41支、SIM卡、電腦、WIFI分享器及門號申請書等證物，今公布成果。

刑事局長周幼偉說，傳簡訊詐騙雖很簡單，但是最日常見到，今年8月18日起調集科技及偵查人員成立情資研析專責小組，一波一波掃蕩，減少接觸、減少誤信及減少損害，民眾收到可疑簡訊不要輕易相信點擊，警方會用所有力量對詐團周旋到底，想盡辦法遏止下來。

手機釣魚簡訊詐騙嚴重，刑事局規劃訊雷專案打擊，局長周幼偉（左）聽取專案成果簡報。記者李奕昕／攝影
手機釣魚簡訊詐騙嚴重，刑事局規劃訊雷專案打擊，局長周幼偉（左）聽取專案成果簡報。記者李奕昕／攝影

詐騙集團 情資 盜刷

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