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一切都是假的！毒蟲謊報攜槍糾紛 安南警鷹眼查獲毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

莊姓男子疑因吸毒後恍神，昨天晚上11點多發簡訊給家人「先報警，很多人帶槍在門口」，莊家人連忙報警，警方動員大批警力到場，該社區卻安靜無聲意外，查獲莊涉嫌持有咖啡包12包及大麻花1包等毒品，警詢今天後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局勤務指揮中心昨天晚上11點多接獲報案，指安南區安和路某民宅有人攜槍並發生糾紛，執勤官員立即調度線上所有警力前往查處。大批員警到場查證後並未發現，詢問報案男子卻十分緊張，員警發覺有異，深入追查後查獲毒品。

安順派出所副所長翁國洲、警員曾文章等員執行巡邏勤務時，突接獲110報案攜槍糾紛，勤務指揮中心亦同步調度線上所有警力前往支援。然大批警力到場，該社區卻安靜無聲，經查是報案人收到兒子莊姓男子(38歲)「先報警，很多人帶槍在門口」訊息內容，而心急如焚地趕緊報案，請求協助。

員警到場找到莊了解，但皆答非所問且明顯神情緊張，確定所謂「攜槍糾紛」是假的，員警進而在莊機車置物箱查獲毒品咖啡包12包及大麻花1包等毒品，警詢後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

莊姓男子涉嫌持有12包毒品咖啡包，被台南市警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
莊姓男子涉嫌持有12包毒品咖啡包，被台南市警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 咖啡

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