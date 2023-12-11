販毒又隨身攜有槍彈 台中彰化警方合力逮捕薛姓通緝犯到案

警方逮捕薛姓通緝犯，並查獲仿造美國UDP-9 9mm衝鋒槍1把及子彈32發等。圖／民眾提供 台中市薛姓通緝犯以販毒籌措逃亡生活所需，且隨身攜帶槍械預防交易時被黑吃黑。台中市烏日、東勢兩警分局和彰化縣鹿港警分局組成專案小組，日前經一個月的追緝，終於在彰化縣和美鎮將他逮捕，同時查扣毒品一批和仿造美國UDP-9 9mm衝鋒槍1把及子彈32發，順利將他歸案依法送辦。

警方說，專案小組經過1個月時間之布線，最終掌握薛姓通緝犯（45歲）會在和美鎮出現。因他有多次拒捕衝撞紀錄，且曾經對外放話「遇到警察、拚就對了」因此特別規畫逮捕行動。

警方在本月1日晚上趁他到一家超商購物時，當他一下車就一湧而上順利將他逮捕，同時查扣毒品海洛因、大麻和安非他命等，也在他的車上搜出仿造美國UDP-9 9mm衝鋒槍1把及子彈32發。

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