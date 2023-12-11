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南警逮兌幣機大盜 以電子干擾器鎖定無人商店連犯20起
台南市六甲區陳姓毒蟲1年來涉嫌以電子干擾器鎖定無人自助洗衣店等，讓兌幣機快速吐出硬幣，警方鎖定偵辦前天凌晨逮捕陳嫌，1年來犯案至少20起，不法所得逾28萬元，警詢後依竊盜罪及毒品危害防制條例送辦。
麻豆區今年10月發生多起選物販賣店及自助洗衣店兌幣機硬幣遭竊案件，地方議論紛紛，警方調閱監視器，鎖定住在六甲區47歲陳姓慣竊涉有重嫌。
警深入追查，發現陳嫌以電子干擾器，鎖定一些老舊兌幣機快速吐出硬幣，且為規避警方偵查，均使用腳踏車或YouBike作案。
警方見時機成熟，本月9日凌晨3時許，持檢方拘票在六甲區鎖定陳嫌，陳嫌見大批員警出現旋即逃逸，沿路丟棄毒品，最後仍遭員警逮捕。凌晨6時許，又在陳六甲住處起出安非他命及犯案工具。
警方追查，陳嫌在麻豆警分局轄區共犯下至少6件，另外在台南市區還有14件，累計不法所得逾28萬元，陳稱除一般生活開銷，均用於購毒，已花費殆盡。
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