南警逮兌幣機大盜 以電子干擾器鎖定無人商店連犯20起

台南市六甲區陳姓毒蟲1年來涉嫌以電子干擾器鎖定無人自助洗衣店等，讓兌幣機快速吐出硬幣，警方鎖定偵辦前天凌晨逮捕陳嫌，1年來犯案至少20起，不法所得逾28萬元，警詢後依竊盜罪及毒品危害防制條例送辦。

麻豆區今年10月發生多起選物販賣店及自助洗衣店兌幣機硬幣遭竊案件，地方議論紛紛，警方調閱監視器，鎖定住在六甲區47歲陳姓慣竊涉有重嫌。

警深入追查，發現陳嫌以電子干擾器，鎖定一些老舊兌幣機快速吐出硬幣，且為規避警方偵查，均使用腳踏車或YouBike作案。

警方見時機成熟，本月9日凌晨3時許，持檢方拘票在六甲區鎖定陳嫌，陳嫌見大批員警出現旋即逃逸，沿路丟棄毒品，最後仍遭員警逮捕。凌晨6時許，又在陳六甲住處起出安非他命及犯案工具。