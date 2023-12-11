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交往被拒演成街頭鬥毆 台中警深夜帶回13人送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市林姓少年愛慕洪姓女子無果，昨晚約洪女見面，想問個清楚。洪女則請了李姓男子等人陪同前往，雙方後來因一言不合大打出手，還各自拿出狼牙棒、球棒揮打。警方據報啟動快打警力前往壓制，現場帶回6人，稍後還將逃逸7人約談到案，上午將13人依傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。

據指出，雙方昨晚11時約在大里區環河路與爽文路口見面，林姓少年（17歲）和另3名友人前往，洪女和李姓男子（均18歲）這邊則合計有9人。雙方談話引起口角，李姓男子一方有人推打了林姓少年，林一氣之下跑回機車拿了狼牙棒出來，李這一邊也有人拿出球棒對抗，雙方大打出手。附近民眾看到還以為是黑道尋仇，趕緊報警。

警方到場，將林姓少年、洪女和李男等6人均壓制帶回，另也將趁隙逃逸的7人約談到案，現場並查扣狼牙棒、球棒各1支。鬥毆中有人被狼牙棒刺傷，或被球棒打傷，所幸均無大礙。

對於何以單純愛慕最後竟演變為群毆，雙方都講不清楚，洪女也否認自己與林有何關係，不了解何以對方糾纏不休。霧峰警分局上午說，對於街頭聚眾滋事，絕對嚴查到底，呼籲民眾切勿以身試法。

台中市霧峰警分局處理街頭鬥毆，現場查扣狼牙棒、球棒攻擊武器。圖／警方提供
台中市霧峰警分局處理街頭鬥毆，現場查扣狼牙棒、球棒攻擊武器。圖／警方提供

鬥毆 台中市

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