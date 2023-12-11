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影／彰化男待業無聊想紓壓 美國網站買大麻菸彈法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣韋姓男子待業中，今年7月間為了紓壓、助眠，涉嫌從美國科羅拉多州的網站，購買市價約6000多元的大麻菸彈進口，關務署台中關發現後，通報刑事局中打調查，循線查獲韋男，韋辯稱，因為好奇，加上該網站「可刷卡、全球配送」，因而購買，警方依毒品罪移送後，檢方命以6萬元交保。

刑事局中打四隊在今年7月間，接獲關務署台中關通報，有一件從美國進口的包裹內，含有大麻菸彈，經送驗後確認含有大麻成分，全案由中打四隊與彰化縣刑大一隊合組專案小組偵辦，循線查獲涉案韋姓男子，查扣大麻菸彈（毛重92公克），市價約6000多元。

韋男坦認犯行，辯稱因待業中壓力大，為了「紓壓、助眠」，加上美國該網站可以刷卡、全球配送，為了一時好奇而購買。全案警詢後依毒品罪，移送彰化地檢署偵辦，檢方訊問後命以6萬元交保。

警方呼籲，大麻在台灣仍為公告列管第二級毒品，走私含大麻成分的國際包裹，依違反毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品罪嫌法辦，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣韋姓男子從美國進口大麻菸彈，警方循線將他查緝到案，檢方命以6萬元交保。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣韋姓男子從美國進口大麻菸彈，警方循線將他查緝到案，檢方命以6萬元交保。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣韋姓男子從美國進口大麻菸彈，警方循線將他查緝到案，檢方命以6萬元交保。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣韋姓男子從美國進口大麻菸彈，警方循線將他查緝到案，檢方命以6萬元交保。記者陳宏睿／翻攝

大麻 毒品

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