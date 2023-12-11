嫌BMW沒修好暗槓賠款…女撂人押走談判人 警攻堅起獲刀毒

高雄市翁姓女子嫌BMW沒修好，懷疑替修車師傅出面談判的陳姓男子暗槓賠款，撂人將他押走，警方今晨攻堅掏槍喝令在場男女趴下，一舉逮獲6男3女。記者石秀華／翻攝 翁姓女子因嫌愛車BMW送往修車廠沒修好，要求車廠賠償，修車的王姓男子請陳姓男子出面，昨晚談妥付14萬，但陳卻只交7萬，翁懷疑陳暗槓賠款，撂人將陳押往高雄市林園區一處鐵皮屋，痛毆陳男逼簽本票；警方獲報趕抵，陳伺機從後門逃出，警方攻堅掏槍逮獲6男3女，意外查獲開山刀、改造子彈45顆及少量毒品。

林園警分局今天凌晨1時8分許接獲報案，指稱友人陳姓男子遭人挾持至大寮區溪寮路，警方獲報後，立即調度線上警網及快打警力趕赴現場，抵達後發現該處是一處鐵皮工廠。

警方先在四周勘查地形時，突然一名陳姓男子（43歲）從工廠後門跑出，自稱是被害人，犯嫌還在倉庫裡面。

警方隨即調派支援警力將現場包圍，從敞開的後門攻堅進入，發現裡面躲藏了數名男女，掏槍喝令在場男女趴下、手舉高，一舉逮獲6男3女。

警方在屋內搜索，查獲模擬手槍、開山刀、改造子彈45顆及少量的K他命和安非它命、吸食工具等物，將9人及陳男帶回派出所釐清身分及案情。

警方調查，翁姓女子（34歲）因將愛車BMW送往修車廠修理，後認為車子沒修好，找修車的王姓男子理論，索賠20萬元，王請友人陳姓男子出面談判，雙方談妥14萬，昨深夜相約在88快速道路橋下的一間超商談判。

當時陳男僅交出7萬元，翁不滿和原先談妥價錢不一樣，陳聲稱7萬元已匯回給王男，翁懷疑陳暗槓賠償金，和在場的數名友人將陳押上車，帶往溪寮路鐵皮屋內毆打，打算逼簽本票。

由於談判當下，陳的友人知悉狀況，見陳被人押走報警，讓警方意外破獲刀械、改造子彈和毒品。

警方清查翁女等9人身分，發現翁是竊盜通緝犯，另張簡女子（30）和孫姓男子（35歲）是毒品通緝犯，持有45顆改造子彈的黃姓男子（32歲）則是槍砲通緝犯，另有兩名18歲的陳姓男子、黃姓男子（40歲）、王姓女子（27歲）。

警方正釐清毒品及刀械為何人所有，全案警詢後，翁等4名通緝犯則解送歸案，另依違反毒品危害防制條例、槍砲刀械管制條例、妨害自由、傷害等罪移送偵辦。

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