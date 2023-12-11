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影／假冒韓國塑身酵素 台中藥頭涉賣K衝撞警被逮
台中市第五警分局在去年間巡邏時，發現一名網友以販售「優質韓國塑身酵素」為名，疑販售毒品，警方以誘捕偵查方式，約出溫姓男子交易，警方出示身分後，溫男拒捕，衝撞警車，但仍被優勢警力逮捕，查扣市價7000元的K他命等毒品，全案依毒品罪送辦後，台中地檢署近日偵結起訴。
第五警分局偵查隊在去年4月間網路巡邏，發現溫姓男子（28歲）假借販售「優質韓國塑身酵素」名義，實際上是販售毒品，經蒐證後報請檢察官實施誘捕偵查，去年5月間將溫男查緝到案。
辦案人員在查緝過程中，溫男拒捕，企圖逃逸、衝撞警車，溫男被警方拉下車時，還認出其中一名執行的偵查人員，直說「你抓過我」。
全案查扣K他命1包（重1.74公克）、毒咖啡包6包（重23.31公克）等市值約7千元毒品，警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結起訴。
第五警分局表示，此案是警方積極執行「清源專案3.0」及「社區警政再出發」工作的一部分。為了清除毒品犯罪網絡，將持續加強對毒品情報、販毒熱點的監控與查緝，以確保社區的安全。同時，警方也呼籲青少年朋友，切勿因同儕誘使或壓力輕易接觸毒品，避免對身體造成不可挽回的傷害。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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