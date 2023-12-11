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量販店停車場運毒 警埋伏逮2嫌

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

鄭姓（藍圈）、林姓（紅圈）二名販毒集團成員在新莊好市多停車場運輸上億元毒品，被假扮顧客的員警壓制逮捕。目睹民眾以為拍電影。記者黃子騰／翻攝
鄭姓（藍圈）、林姓（紅圈）二名販毒集團成員在新莊好市多停車場運輸上億元毒品，被假扮顧客的員警壓制逮捕。目睹民眾以為拍電影。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大獲報有販毒集團利用新莊好市多賣場人潮、車潮掩護交易毒品，蒐證後到賣場停車場埋伏，果然等到卅九歲林男和廿七歲鄭男二名集團成員，趁二人從車上搬運毒品轉手時上前抓人，起出五十五公斤Ｋ他命毒品，市價上億元。

好市多人潮多，當天又逢周日，許多民眾目擊二名嫌犯被壓在地上，還以為在拍警匪片；檢方查出二人負責毒品運輸，背後還有龐大販毒網絡，先偵結起訴，持續追查集團成員。

新北市刑大日前接獲檢舉，以綽號「小陳」為首的販毒集團，利用美式賣場好市多開放式停車場進行毒品轉手和交易；警方蒐證發現集團選定今年七月九日在新莊店要轉運毒品，出動大批員警喬裝顧客，埋伏在出入口和停車場內。

當天下午二時，鄭姓男子駕車進入停車場，停在停車格卻沒下車，員警認為可疑監控；沒多久，林姓男子駕駛另一輛轎車，直接停在鄭男車旁，二人短暫交談，隨即打開後行李廂搬運毒品。

當時鄭男仍坐在車內，由於正逢周日購物人潮多，警方為避免他駕車衝撞危及民眾，先以偵防車阻斷去路，再衝上前強行開啟車門控制鄭男，其他人壓制逮捕林男，隨後從鄭男後車廂起出用黑色大塑膠袋裝的五十五公斤Ｋ他命毒品，市價估計超過一億元。

二人當時供稱只負責載貨轉手，不清楚上游是誰，警方依毒品罪嫌移送台北地檢署，檢察官聲押禁見鄭男獲准，林男交保；案經四個月追查，檢方已釐清集團可疑販毒網絡，依運輸第三級毒品罪嫌將二人起訴。

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