投票剩34天…林右昌今訪視台中 市警局：移送賄選17件、賭盤26件

距離明年選舉投票日剩34天，內政部長林右昌在今天下午前往台中市警局訪視，與市警局長李文章及市警局幹部座談，聽取選舉安全維護工作簡報，林在會中提醒，警方需行政中立，避免同仁不當言行造成負面渲染，防堵賄選情事，市警局表示，截至今日為止，已移送17件賄選案件、選舉賭盤26件。

市警局長李文章說，截至目前為止，已經移送賄選案件17件、選舉賭盤26件、假訊息2件，交台中地方檢察署檢察官續行指揮偵辦。

李文章說，因應選情日趨白熱化，市警局除遵照部長指示，針對全市34位立委候選人、2位原住民立委候選人，縝密規畫安全維護計畫，落實候選人人身、競選服務處所及競選活動安全維護外，也會謹守「行政中立、依法行政」原則，查緝選舉賭盤、阻絕境外勢力影響選舉，秉持檢警調各單位成功的查賄合作經驗，持續交流與分享情資，全力以赴做好選舉查察工作，

內政部長林右昌今天下午前往台中市警局，林在會中指示，使此次選舉順利進行，除必須強化選舉期間候選人人身、競選活動安全維護外，同時應注意投開票所秩序、干擾投票案件應變處置，提高有效賄選情資布建、重點地區布雷，配合全國同步掃蕩及淨化選前社會治安，防範幫派槍械暴力危害、防制選舉賭盤，於選舉期間嚴守行政中立及落實個人風紀，展現強力執法遏止暴徒挑戰公權力事件。

林右昌說，尤其轄內有黑道幫派背景及特定政黨候選人加強監控，以嚴防組織幫派透過不法勢力等方式介入影響選情，另也要強化蒐報境外勢力介入選舉，確保此次選舉能平和順利。