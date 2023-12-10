彈珠店遭砸 南警4小時逮3人起獲子彈武士刀追主嫌

施姓男子日前在台南市佳里區某彈珠店與店家發生不快心生不滿，昨深夜涉嫌率同另外3名男子持棒球棒砸店後逃逸，警以車追人，今凌晨3點多逮捕3嫌，起出14顆改造子彈、武士刀及棒球棒等，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，持續追查在逃施男下落。

據知，綽號「阿福」家住麻豆的施姓男子（27歲），日前在佳里區義民街某彈珠店因細故而商家發生口角對該店不滿，昨晚阿福邀23歲及18歲、17歲友人開車備妥棒球棒前往砸店，4人下車不分青紅皂白猛砸毀店內機台、玻璃，現場發出激烈聲響，嚇壞附近住戶，阿福等人犯後開車逃逸，警方據報趕至，

警方迅速蒐證，查悉涉案車輛及犯嫌身分以車追人，今凌晨3點多在佳里區新生路發現該車，警方攔下後逮捕上述3人，3人均稱受阿福之邀前往助陣，不過阿福已先行離去，警方持續追查中。