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高雄男女直擊警方街頭抓毒販 女驚問：那包是鹹酥雞？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，郭神情緊張，警方在後座外套查獲一包重約100公克的K他命，逮人過程被一群年輕男女目擊錄影，看戲女子驚問「那包是鹹酥雞吧」，即興爆笑演出比毒販被抓還更有哏。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，地點在新興區中山一路前，只見保大員警圍著一名坐在地上的男子，一群年輕男女目擊將過程拍下後PO網。

只見看戲的年輕男子見警方逮到販毒者說「靠北，超大包的啦」，另名男子則指「要進去蹲了（牢）」，一旁女子則跳針質疑「是鹹酥雞吧，是鹹酥雞」，男子接著說，「靠北那包超大包的，吃力了，吃力了」。

保大警方指出，特勤中隊雷虎警組昨晚11時許，在新興區中山一路與六和一路口，發現一輛轎車駕駛郭姓男子（34歲）未繫安全帶，隨即示意駕駛靠邊停車。

郭男接受盤查時神情緊張，警方在其轎車後座外套內查獲一包K他命，毛重約100.2公克；郭聲稱，最近因工作壓力大，想藉吸食K他命放鬆，昨才花8萬餘元買毒品，還沒施用就被警方查緝。

由於毒品有百公克，警方懷疑郭販毒，未採信其說詞，將他帶回查辦；郭的阿姨接獲通知到場，向郭溫馨喊話，盼他早日戒毒；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，查獲郭持有百公克的K毒。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，查獲郭持有百公克的K毒。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，查獲郭持有一包毒品，看戲女子驚問是鹹酥雞吧。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，查獲郭持有一包毒品，看戲女子驚問是鹹酥雞吧。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區發現轎車駕駛郭姓男子未繫安全帶攔查，查獲郭持有百公克的K毒。記者石秀華／翻攝
高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區發現轎車駕駛郭姓男子未繫安全帶攔查，查獲郭持有百公克的K毒。記者石秀華／翻攝
高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，查獲郭持有百公克的K毒。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，查獲郭持有百公克的K毒。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

毒品 鹹酥雞 戒毒

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