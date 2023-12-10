高雄男女直擊警方街頭抓毒販 女驚問：那包是鹹酥雞？

高雄市保大特勤中隊警方昨深夜在新興區巡邏，發現郭姓男子駕車未繫安全帶攔查，郭神情緊張，警方在後座外套查獲一包重約100公克的K他命，逮人過程被一群年輕男女目擊錄影，看戲女子驚問「那包是鹹酥雞吧」，即興爆笑演出比毒販被抓還更有哏。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，地點在新興區中山一路前，只見保大員警圍著一名坐在地上的男子，一群年輕男女目擊將過程拍下後PO網。

只見看戲的年輕男子見警方逮到販毒者說「靠北，超大包的啦」，另名男子則指「要進去蹲了（牢）」，一旁女子則跳針質疑「是鹹酥雞吧，是鹹酥雞」，男子接著說，「靠北那包超大包的，吃力了，吃力了」。

保大警方指出，特勤中隊雷虎警組昨晚11時許，在新興區中山一路與六和一路口，發現一輛轎車駕駛郭姓男子（34歲）未繫安全帶，隨即示意駕駛靠邊停車。

郭男接受盤查時神情緊張，警方在其轎車後座外套內查獲一包K他命，毛重約100.2公克；郭聲稱，最近因工作壓力大，想藉吸食K他命放鬆，昨才花8萬餘元買毒品，還沒施用就被警方查緝。

由於毒品有百公克，警方懷疑郭販毒，未採信其說詞，將他帶回查辦；郭的阿姨接獲通知到場，向郭溫馨喊話，盼他早日戒毒；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。