聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北破大選賭盤 侯賴爭鋒、柯遭排除

聯合報／ 記者黃子騰廖炳棋／連線報導

選戰進入倒數，新北市刑大破獲正副總統選舉賭盤，下注金最少一萬元，最高則無上限，警方查扣賭金五○八萬元。記者黃子騰／翻攝
選戰進入倒數，新北市刑大破獲正副總統選舉賭盤，下注金最少一萬元，最高則無上限，警方查扣賭金五○八萬元。記者黃子騰／翻攝

總統大選將屆，原本經營德州撲克線上博弈網站的李姓及張姓男子，為迎合市場需求開出賴蕭配讓一五○萬票、侯康配輸一○○萬票供賭客下注，柯盈配則被排除在外。新北市刑大蒐證後展開查緝，日前逮捕李男及張男，查扣五○八萬現金及電腦等證物，詢後依違反選罷法等罪送辦。

隨著三組總統參選人出爐後，全台陸續傳出選舉賭盤消息，這個月初，警方破獲余姓組頭開設選舉賭盤，每注金額一萬元，內容為「特定總統候選人讓票數十萬」、也有開ＰＫ盤，警方檢視賭資規模高達四億五千多萬元，屏東地檢署訊問後向法院聲押余男獲准。

雲林地檢署日前也獲報，有賭博集團在臉書刊登總統選舉賭盤賠率，民眾加入賭盤即時通群組後，內有刊登各總統參選人、藍白政黨合不合的賠率，供會員下注從中牟利。警方佯裝網友下注，緝獲收取賭資的李姓與蕭姓男子，雙雙被聲押獲准。

據了解，總統選舉賭盤在藍白合前，副總統賴清德一度讓票對手一二○至一三○萬票，藍白分道揚鑣後，原以為讓票數會提高，但藍營聲勢不跌反起，民調更一度逼近綠營只剩幾個百分點，組頭因此調整賠率，目前綠營讓藍營約一百萬票。

新北警方調查，張男成立線上博弈俱樂部網站，供賭客進行德州撲克賭博， 並下放代理會員資格給李男，由李男對外招募賭客入會，今年九月迄今下注金額四五○○萬元，不法獲利一五○○萬元。

有賭客詢問張男與李男是否有開總統大選賭盤？為服務老客戶及吸引政治狂熱的賭客，兩人參考近期民調以賴蕭配讓一五○萬票、侯康配輸一○○萬票供賭客下注，柯盈配未開放。

近來賭盤嚴格查緝，張男、李男為免被抓包，限制賭客只能以現金下注，每注最少一萬元，最高沒有上限，果然吸引許多賭客瘋狂下注。警方研判，此次查獲現金應是下注總統賭盤的賭資。

藍白合 2024選舉 2024總統選舉 侯康配 賴蕭配

延伸閱讀

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

基隆查獲總統賭盤逮2組頭 社群貼賴柯侯賠率吸網友投注

綠營諷侯提青年購屋政策不如蓋社宅 新北市府：早已規畫

影／總統大選賴侯爭鋒柯遭排除 新北警破選舉賭盤扣508萬

相關新聞

新北破大選賭盤 侯賴爭鋒、柯遭排除

總統大選將屆，原本經營德州撲克線上博弈網站的李姓及張姓男子，為迎合市場需求開出賴蕭配讓一五○萬票、侯康配輸一○○萬票供賭... 統大選賴侯爭鋒柯遭排除 新北警破選舉賭盤扣508萬

基隆查獲總統賭盤逮2組頭 社群貼賴柯侯賠率吸網友投注

2024總統、立委選舉倒數，基隆市警方今天宣布偵破首起總統選舉賭盤，逮捕周姓、張姓男子兩組頭，查扣電腦、名冊及賭資等相關...

影／總統大選賴侯爭鋒柯遭排除 新北警破選舉賭盤扣508萬

2024總統大選將至，新北警日前獲報有人經營選舉賭盤，原本經營德州撲克線上博弈網站的李男及張男，為迎合賭客需求開出賴蕭配...

高雄男偷麵包攤8000元稱沒錢吃飯 警搜出這東西打臉

朱姓男子因無業在高雄市鳳山區偷機車代步，在夜市佯裝買麵包，偷走8000元，女攤商不甘小本生意損失慘重報警；警方調監視器，...

棒球隊逞凶 埔里黑衣男持球棒砸烤肉攤 老闆頭破血流

南投縣埔里鎮昨晚發生聚眾傷人事件，埔里鎮八德路一家烤肉攤深夜突然來了一群黑衣人，拿著球棒、鐵棍對著攤位桌椅等物品就是一頓...

影／治安事件頻加強臨檢 謝國樑要研擬娛樂業暴力自制條例

基隆市KTV、廟口夜市、南榮路PUB等，近來接連發生治安事件，一名海大學生被砍死、街頭鬥毆事件頻傳，警方昨晚到今天凌晨動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。