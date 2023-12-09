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高雄男偷麵包攤8000元稱沒錢吃飯 警搜出這東西打臉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

朱姓男子因無業在高雄市鳳山區偷機車代步，在夜市佯裝買麵包，偷走8000元，女攤商不甘小本生意損失慘重報警；警方調監視器，鎖定朱涉案，前晚見朱騎車閒晃人贓俱獲，朱聲稱沒錢吃飯才犯案，但警方搜出他身藏小包毒品打臉其辯詞，將他上銬逮捕。

鳳山警分局新甲派出所5月深夜接獲在夜市擺攤賣麵包的陳姓婦人（61歲）報案，陳指稱，在夜市賣麵包時，一名男子假藉買麵包，趁她不注意偷走放在攤位上約8000元的現金，幾乎是一天的營業額，做小本生意遭遇竊賊，陳氣炸盼警方揪出小偷。

警方調閱監視器，發現竊賊騎乘3日一名王姓女子（47歲）在新強街失竊的機車；犯嫌竊得麵包攤8000元現金後，贓車騎到沒油，即棄置在鳳山區立德街。

警方擴大調閱竊賊可能行經的沿線監視器，鎖定朱姓男子（45歲）涉案蹤跡，7日凌晨於鳳山區南正二路發現朱騎著機車在路上閒晃，趨前將他逮捕。

朱落網聲稱，因無業沒錢過活，也沒錢吃飯才行竊；警方懷疑朱犯案動機，當下對朱勸說「大家都內行人，該拿出的還是要拿出來」，後朱才主動交付藏在內褲裡的一小包海洛因毒品；警詢後，依竊盜及違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄朱姓男子騎贓車偷夜市麵包攤商的8000元現金，落網稱沒錢吃飯，卻被警搜出毒品，當場被打臉。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子騎贓車偷夜市麵包攤商的8000元現金，落網稱沒錢吃飯，卻被警搜出毒品，當場被打臉。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子騎贓車偷夜市麵包攤商的8000元現金，落網稱沒錢吃飯，卻被警搜出毒品，當場被打臉。記者石秀華／翻攝
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高雄朱姓男子騎贓車偷夜市麵包攤商的8000元現金，落網稱沒錢吃飯，卻被警搜出毒品，當場被打臉。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子騎贓車偷夜市麵包攤商的8000元現金，落網稱沒錢吃飯，卻被警搜出毒品，當場被打臉。記者石秀華／翻攝

毒品 監視器

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